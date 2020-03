In New World bricht die Apokalypse los - zumindest, wenn ihr nicht aufpasst. Die Amazon Game Studios haben in ihrem Entwickler-Blog ein neues Event für das kommende MMO vorgestellt: Die Breschen der Verderbnis.

Einstige Abenteurer, von der Gier um die mächtige Ressource Azoth befallen, erinnern nun nur noch entfernt an Menschen und befallen als Verderbte (Corrupted) die Lande von Aeternum. Schafft ihr es nicht, ihre Portale rechtzeitig zu schließen, dann frisst sich ihre Verderbnis immer weiter durch die Open World und verwandelt die sonst so märchenhafte Fantasy-Umgebung in einen echten Albtraum.

Neue mächtige Gegner & Schwierigkeitsgrade

Die Verderbten fackeln nicht lange, sondern schlagen dort zu, wo ihr ihr gemütlich niederlasst: Nahe eurer Eigenheime in Siedlungen oder direkt bei Festungen errichten sie Portale und Monolithen, aus denen sie in Scharen strömen.

Um sie aufzuhalten, müsst ihr die Verderbten bezwingen und die Portale im Rahmen des Events versiegeln. Für Letzteres benötigt ihr einen besonderen Stab, der seine Kraft aus dem mächtigen Mineral Azoth speist, das für alles Übernatürliche auf der Insel verantwortlich ist. Laut Entwickler soll aber allein das Besiegen der Gegner schon eine ordentliche Herausforderung für sich darstellen.

Neben den regulären Gegnern existieren nämlich auch stärkere Varianten: Die Akolyten der Verderbnis sind mächtige Feinde mit der Fähigkeit, über dem Schlachtfeld zu schweben und von dort aus Blitze und explosive Kugeln auf euch zu feuern. Diese Angriffe sehen wir bereits in einem neuen Clip der Entwickler:

The Corrupted are at your doorstep. Breaches opening up, enemies crawling forth. How will you choose to engage? Sit behind your high walls until the Corrupted eventually invade? Or take the fight to them. Learn more here: https://t.co/GNDJa3g3UP pic.twitter.com/fLmA73yjdr — New World (@playnewworld) March 19, 2020

Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade des Events manifestieren sich in vier Varianten dieser sogenannten Bresche:

Der verderbte Monolith ist eine einfache Stufe, bei der ihr gegen eine Gruppe von Verderbten antretet

ist eine einfache Stufe, bei der ihr gegen eine Gruppe von Verderbten antretet Das verderbte Portal bringt die Akolyten als Gegner ins Spiel, die mit einer Streitmacht von Corrupted aufschlagen

bringt die Akolyten als Gegner ins Spiel, die mit einer Streitmacht von Corrupted aufschlagen Der befallene Hain birgt eine Monstrosität der Corrupted unter der Erde, die langsam aufreißt und weitere Gegner ans Tageslicht bringt

birgt eine Monstrosität der Corrupted unter der Erde, die langsam aufreißt und weitere Gegner ans Tageslicht bringt Der Bau der Fäulnis ist eine hohe Schwierigkeitsstufe mit einem riesigen Gebilde, das aus der Erde schießt und nicht nur Corrupted in die Welt schickt, sondern auch alle Feinde innerhalb des Baus immer stärker macht

Schließt ihr die Bresche der Verderbnis erfolgreich ab, winken wertvolle Ressourcen, die ihr nur durch dieses Event bekommen könnt.

Man muss gemeinsam die Open World befreien

Während sich manche Events noch allein oder in kleinen Gruppen meistern lassen, braucht ihr bei den härteren Varianten eine ganze Kompanie. Wie die funktionieren, erklären wir in unserem PvP-Special. Der Zusammenschluss mit anderen Spielern in New World funktioniert aber recht einfach: Ihr müsst dazu wohl nicht permanent in einer Gruppe unterwegs sein. Wer will, kann sich schnell mit Fremden verbünden und danach allein weiterziehen.

Selbst wenn ihr Portale erfolgreich schließt, können die mit der Zeit wieder aufreißen. Die Karte zeigt euch, welche Gebiete des Landes bereits von der Verderbnis zerfressen sind. Entscheidet euch, ob ihr sie meidet oder mit fliegenden Fahnen stürmt.

Doch viel Zeit bleibt nicht, die Verderbnis breitet sich immer weiter aus, neue Portale schießen aus dem Boden und spucken weitere Verderbte aus. Es liegt also an euch, ob ihr um die Vorherrschaft kämpft, oder zulasst, dass das Land immer weiter von Dunkelheit verschluckt wird. Das führt dazu, dass ihr zunehmend schwerer die Welt bereisen oder Ressourcen sammeln könnt.

Neue Screenshots zeigen die dunkle Seite des sonst so märchenhaften Aeternums:

