Bald geht es los in die neue MMO-Welt von Amazon: Am Donnerstag, 23. Juli 2020 startet New World in eine geschlossene Beta. Ihr würdet gerne teilnehmen? Wir sagen euch, wie ihr an einen Key kommt.

Im Rahmen der PC Gaming Show gab es außerdem neue Spielszenen zu sehen, die das skillbasierte PvP näher vorstellen. Das Video und die wichtigsten Infos findet ihr weiter unten im Artikel.

Zugang zur New World Beta

Vorbesteller sind dabei, aber es geht auch anders:

So nehmt ihr teil: Falls ihr New World vorbestellt habt, dann braucht ihr euch keine weitere Mühe machen - ihr seid automatisch in der Beta dabei. Für alle anderen gibt es zumindest die Chance auf eine Teilnahme.

Dazu müsst ihr euch auf der offiziellen Website anmelden (das geht übrigens auch mit eurem Amazon-Konto). Unter allen Angemeldeten werden nach dem Zufallsprinzip Accounts ausgewählt und per Mail benachrichtigt.

Zusammengefasst gibt es also zwei Möglichkeiten:

Wichtiger Hinwies: Wir raten grundsätzlich bei allen Spielen von Vorbestellungen ab und empfehlen, auf unabhängige Tests zu warten!

Noch mehr über die Beta von New World erfahrt ihr im Entwickler-Interview von Mein-MMO. Details zur Startzeit, Streaming, Character-Wipe und mehr lest ihr in unserem FAQ mit allen Beta-Infos auf einen Blick.

74 4 Mehr zum Thema New World Beta: Alle Infos zum Start

Neues zu den Kämpfen

New World will neue Wege bei seinen Kämpfen gehen. Die Entwickler selbst beschreiben das Kampfsystem in einer Presse-Mitteilung so:

"»Eine Besonderheit von New World sind seine Massenschlachten, mit Festungsbelagerungen gegen andere Spieler und übernatürlichen Invasionen mit über 100 Spielern auf einem Schlachtfeld. Kämpfe in New World sind eindringlich und basieren auf Skill, mit direkter Kontrolle über Bewegung und Attacken.«"

Ein kurzes Gameplay-Video zeigte mehr von den Kämpfen in New World. Schaut euch die Spielszenen hier an:

Einige der Fähigkeiten seht ihr auch im Video: Da stürmt ein Kämpfer gegen den ausgestreckten Schild eines anderen, ein Schurke setzt auf blitzschnelle Angriffe und ein Magier lässt es Feuerbälle regnen - soweit, so klassisch.

Nicht alle Kämpfe werdet ihr gegen andere Spieler austragen - die Spielwelt Aeternum ist gefährlich genug und wirft euch ihre Monster entgegen. Trotzdem soll PvP eine wichtige Rolle spielen - wie die Kriege in New World ablaufen, erklären wir hier:

42 1 Mehr zum Thema New World: So funktioniert PvP

Auch fern von den Massenschlachten sollt ihr einiges zu tun bekommen: Wir erklären, welche Berufe nützlich sind und wie das Crafting eigentlich funktioniert.