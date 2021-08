Am 9. September gibt es zu New World eine Open Beta, in der ihr das MMO von Amazon vor dem geplanten Release am 28. September 2021 ausgiebig testen könnt. Im Vergleich zur Closed Beta wird sich nicht allzu viel ändern und Guides, Tools und Infografiken sind auch in der Open Beta verwendbar.

Gerade zu Beginn eures Abenteuers kann es sehr helfen, wenn ihr Unterstützung durch Infografiken erhaltet. Erntearbeit und Bergbau sind zwei entscheidende Zweige in New World, auf denen ihr im späteren Verlauf eure Reise aufbaut.

Zwei Infografiken schaffen Klarheit

Reddit-Nutzer Matsume hat zwei Infografiken erstellt und diese auf Reddit geteilt. Zwar sind die Bezeichnungen auf Englisch, allerdings gibt es zu jeder Ressource und jedem Item ein passendes Vorschaubild. Beide Grafiken sind ähnlich aufgebaut und decken beide Berufszweige komplett ab:

Matsume unterteilt die Grafiken in folgende Kategorien:

Werkzeuge mit Tier-Stufen

Perks für die Werkzeuge

Perks für Rüstung

Perks für Rucksäcke

Nahrung für Buffs

Tränke für Buffs

Tabelle mit Boni auf Attribute

Trophäen

Rohstoffe unterteilt in Kategorien

Wir verlinken euch die beiden Infografiken:

Wofür die Infografiken nützlich sind

Nachdem der Release von New World um einen Monat verschoben wurde, gab es im Rahmen der gamescom 2021 überraschend die Nachricht, dass eine Open Beta vom 9. bis 12. September stattfinden wird. Alle Infos dazu haben wir euch in unserer Übersicht zusammengestellt:

Mit den beiden Infografiken habt ihr eine gute Übersicht und könnt mit hoher Effizienz dem jeweiligen Beruf nachgehen. In Kombination mit unseren Guides könnt ihr in der Open Beta verschiedene Pfade erkunden, um euren Charakter zum Release in die richtige Bahnen zu lenken.

Alles, was es aktuell über das MMO zu wissen gibt, findet ihr in unserer Übersicht.



Außerdem analysieren wir, warum das MMO schon jetzt bei Steam durch die Decke geht - mit viel Lob und Kritik.