New World Roadmap: So soll es mit dem MMO nach Release weitergehen

Wie geht es mit New World nach Release weiter? Neue Waffen, mehr Inhalte im PvE- und PvP-Modus, neue Gebiete und Dungeons sollen New World über die nächsten Jahre hinweg zu einem der größten MMOs machen - so zumindest scheint es Amazon zu planen.



Zwar gibt es noch keine offizielle Roadmap für die Zeit nach dem Release am 28. September, es ist allerdings bekannt, welche Inhalte folgen soll. Wir fassen für euch bereits bestätigten und vermuteten Content zusammen.

Bestätigte Roadmap-Inhalte für New World

Im Interview mit den Kollegen von MeinMMO verriet Game Director Scot Lane einige Details zu den kommenden Inhalten:

Neue Optionen zur Charaktererstellung und -anpassung

Balancing zwischen den drei Fraktionen in New World

Ein Handschuh als neue Waffe, der kurz nach dem Release erscheinen soll

Neue Gruppeninhalte in Form von Expeditionen

Die meisten Informationen gibt es zum »Void Gauntlet«, einem Handschuh, der wie gewohnt mit drei Fähigkeiten pro Skill-Tree ausgestattet werden kann.

Unbestätigte Roadmap-Inhalte für New World

Noch nicht offizielle bestätigt: Die unbestätigten Inhalte beruhen insbesondere aus Datamining sowie Bugs und Glitches aus der letzten Beta. Eine Garantie, ob und in welcher Form die Inhalte kommen, gibt es daher nicht.

Neues Gebiet »Brimstone Sands«

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber nach dem Release ein neues Gebiet geben, welches bisher unter dem Namen »Brimstone Sands« bekannt ist.

Das wissen wir aktuell: Zu dem neuen Gebiet gibt es bisher keine weiteren Infos aus Datamining, dafür aber bereits erstes Gameplay. Während der Closed Beta haben es Spieler geschafft, sich in das neue Gebiet hinein zu buggen. Zwar können Charaktere in New World nicht schwimmen, dafür aber übers Wasser laufen - zumindest noch und nur durch einen Bug. In einem zwölf Minuten langen YouTube-Video wird das neue Gebiet gezeigt und es gibt auch erste Ressourcen, die ihr dort farmen könnt:

Ägyptische Thematik in der Wüste: Brimstone Sands ist eine weitläufige Wüste und thematisch dem Alten Ägypten nachempfunden. Mit Sandstone gibt es auch eine neue Ressource, die per Spitzhacke abgebaut werden kann. Einige Sandarten findet ihr dort auch, welche wohl später beim Crafting eine Rolle spielen.



Im Video ist deutlich zu sehen, dass das neue Gebiet noch nicht fertig ist und noch einige Inhalte fehlen. In Brimstone Sands gibt es aktuell einen Zugang zum Dungeon »The Ennead«, welcher bereits von Dataminern im Vorfeld entdeckt worden war.

Acht weitere Waffen könnten folgen

Neue Waffen: Neben dem Void Gauntlet wurden acht weitere Waffen gefunden. Darunter:

Dolche

Pistolen

Erd-Stab

einhändiger Streitkolben

zweihändiger Streitkolben

Donnerbüchse Blunderbuss

zweihändiges Langschwert

Stangenwaffe Polearm

Neue Rüstungen und Expeditionen: Neben Waffen sollen es auch neue Rüstungssets und sechs weitere Expeditionen geben. Die Expeditionen werden wohl Teil der »Dungeon Mutations«. Es wird vermutet, dass die Dungeons sich verändern, um sie schwieriger zu gestalten. Ob es sich dabei um wöchentliche Events handelt, Spieler die Hürden selbst einstellen können oder ob ein ganz anderes System zum Einsatz kommt, ist hingegen noch nicht bekannt.

In unserem Podcast zum Beta-Fazit von New World hört ihr, warum das MMO aktuell noch nicht zum Dauerbrenner reicht. Petra und Michael haben im Podcast zusammen mit RoyalPhunk über die Stärken und Schwächen des Online-Rollenspiels diskutiert:

PvP-Arena, Turniersystem und weitere Hinweise

Zum Turniersystem, Dungeon Mutation - also veränderte Dungeons und PvP-Arenen ist sonst sehr wenig bekannt. Zwar gibt es PvP in New World, allerdings fehlt bisher eine Arena. Es gibt Hinweise auf eine künftige PvP-Arena, in der ihr in kleinen Gruppen gegeneinander kämpfen könnt. Die Infos stammen von Dataminern, welche die Daten in einer Google Tabelle zusammengefasst haben.

Was ihr sonst über New World wissen solltet

Nach dem Release von New World wird es sicher eine offizielle Roadmap geben. Sobald es neue Infos zu kommenden Inhalten gibt, informieren wir euch darüber.

Was haltet ihr von den bisher bestätigten und unbestätigten Inhalten rund um das MMO? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!