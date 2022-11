Nach einem furiosen Start mit teilweise mehr als 800.000 Spielern versank das MMO New World schnell in der Bedeutungslosigkeit. Auch wegen zahlreichen Problemen mit Glitches und Exploits zum Release wandten sich viele Spielerinnen und Spieler ab, was für kuriose Phänomene sorgte wie etwa aggressiven NPCs, die die Spielwelt zerstörten.

Es sah also ganz danach aus, als würde das Spiel sterben. Doch schon seit September geht es für New World wieder bergauf, und in den letzten Tagen vervielfachten sich dann sogar noch einmal die Spielerzahlen auf zeitweise fast 140.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Was hinter dieser Entwicklung steckt, erfahrt ihr hier.

Statt das Online-Rollenspiel aufzugeben, versuchten die Entwickler mit Updates und Verbesserungen den Spielerschwund aufzuhalten. Das gelang und das große Schwefelsandwüste-Update, das Mitte Oktober das gleichnamige Gebiet neu ins Spiel brachte, kam gut bei der Community an. Wie die ans alte Ägypten erinnernde Wüste aussieht, zeigt euch dieses Video:

7:10 New World: So schön sieht das neue Ägypten-Gebiet aus

Im neuen Gebiet stecken auch zusätzliche Expeditionen und Dungeons, sowie das Großschwert als neue Waffenklasse. Auch wurden mehrere Startgebiete aufwändig überarbeitet, und vielfach Laufwege in Quests reduziert. Das umfangreiche Update war für uns Grund genug, das MMO erneut zu testen:

11 5 New World im Nachtest Auf dem besten Weg, endlich ein gutes MMO zu werden

Seit dem zweiten November haben nun auch neue Server ihre Pforten eröffnet, auf die Spielerinnen und Spieler mit ihren vorhandenen Charakteren nicht übersetzen können. Diese Welten bieten also die Möglichkeit, ganz neu in das MMO zu starten - und zwar ohne all die Probleme, die New World zum Launch plagten. Diese Welten kommen auch ziemlich gut an, wie ein Blick auf die aktuelle Serverauslastung verrät: Die meistbesuchten Welten gehören alle zur Fresh Start-Kategorie.

Große Twitchkampagne

Begleitet wurden der Start der neuen Server dann auch von einer großen Twitch-Kampagne. Mehrere Gruppen von Streamern werden dabei begleitet, wie sie versuchen, am schnellsten in den neuen Welten voranzukommen. Zuschauer können sich dabei per Twitch-Drop verschiedene Rüstungs-, Kleidungssets und mehr sichern.

Der Erfolg der Update-Strategie scheint New World neues Leben eingehaucht zu haben. Auch die neuesten Steam-Reviews zeigen sich deutlich positiver. Während das Spiel insgesamt mit nur 68 Prozent positiven Bewertungen bei Ausgeglichen steht, sind 81 Prozent der kürzlichen Rezensenten zufrieden mit New World. Unser Experte für das MMO sieht neben den großen Chancen dieser Entwicklung allerdings auch einige Risiken:

10 6 Mehr zum Thema New Worlds zweiter Frühling birgt Chancen und Gefahren

Was haltet ihr von den neuesten Updates für New World? Werdet ihr dem Online-Rollenspiel erneut eine Chance geben oder seid ihr bereits nach Aeternum zurückgekehrt? Habt ihr vielleicht schon längst eine Alternative gefunden, die euch viel mehr Spaß macht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!