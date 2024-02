Survival-Hoffnung Nightingale verschiebt den Early-Access-Start wieder, aber diesmal nach vorn

Nightingale öffnet seine magischen Portale etwas früher als gedacht.

Falls ihr gespannt auf Nightingale wartet, gibt’s gute Neuigkeiten: Der Early Access beginnt schon zwei Tage früher als bisher geplant. Wir haben alle wichtigen Infos zum Start des Survival-Spiels für euch!

Hier seht ihr den neuesten Trailer mit etwas Gameplay, der außerdem die Verschiebung nach vorn verkündet:

0:32 Nightingale enthüllt im Teaser-Trailer sein neues Release-Datum

Wann und wo geht’s los?

Der Early Access startet am 20. Februar 2024 statt wie ursprünglich angekündigt am 22. Februar. Ihr habt die Auswahl zwischen Steam und dem Epic Games Store.

Mit der Verschiebung will das Entwicklerteam Inflexion Games sich laut eigener Aussage zusätzliche Zeit verschaffen, um eventuelle Startprobleme zu beheben. Es könnte noch einen weiteren ungenannten Grund geben: Am 22. Februar verlässt Sons of the Forest den Early Access und dürfte damit die Aufmerksamkeit zahlreicher Survival-Fans wecken. Am gleichen Tag erscheint außerdem Pacific Drive, das vielleicht ungewöhnlichste Survival-Spiel des Jahres.

Ganz schön viel direkte Konkurrenz an einem Tag also. Dem geht Nightingale nun elegant aus dem Weg, indem es früher als die anderen Titel erscheint. Ob das allerdings wirklich ein ausschlaggebender Grund war, wissen wir nicht.

Wie lange Early Access? Nightingale soll zwischen 9 und 12 Monate im Early Access verbringen, allerdings wollen sich die Entwickler noch nicht exakt darauf festnageln lassen.

Was wird Nightingale für ein Spiel?

Das Survival-MMO schickt euch in mehrere offene Welten, die ihr durch magische Portale betretet. Jede soll anders aussehen und andere Kreaturen beherbergen, inspiriert von viktorianisch geprägter Fantasy. Euer Ziel ist es, die letzte Bastion der Menschheit zu finden: die Stadt Nightingale.

Der Fokus liegt auf PvE, ihr könnt alleine oder im Koop spielen. Nach klassischer Survival-Gewohnheit sammelt ihr Zeug, craftet Werkzeug, kocht euch Essen und erkundet die Welt(en) um euch herum. Mit besserer Ausrüstung könnt ihr euch weiter vorwagen und wiederum hochwertigere Rohstoffe sichern.

Nightingale wurde im Lauf seiner Entwicklung mehrmals verschoben. Erst sollte es Ende 2022 rauskommen, wurde dann auf die erste Jahreshälfte 2023 verlegt – weil man von Unreal Engine 4 auf 5 wechselte. Dann hieß es Herbst 2023, dann 22. Februar 2024 – und jetzt steht der 20. Februar wohl endgültig als Release-Termin fest.