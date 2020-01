Eine Neu-Veröffentlichung zu No One Lives Forever war bereits im Jahr 2014 mal im Gespräch, platzte seinerzeit jedoch wegen rechtlicher Probleme. Die Nightdive Studios, die bereits seinerzeit eine Wiederbelebung des Spiels planten, äußerten sich jetzt auf Twitter erneut.

CEO Stephen Kick hat so ein Bild der PCGamers gepostet, in dem es um den komplizierten Markenschutz des Spiels geht.

Dazu gibt er nur den einfachen Kommentar »Wir arbeiten immer noch daran« ab. Das Studio, das aktuell das Remake von System Shock entwickelt, hat das Projekt NOLF also noch nicht aufgegeben.

Still working on it @pcgamer pic.twitter.com/TsWzLw87ZW