Roadmap für Norland: Die vielversprechende Mittlelalter-Sandbox hat 2024 noch mächtig viel vor

Norland: Das hat die Roadmap für die kommenden Monate vorgesehen.

Durch den Mix aus Strategie und Aufbausimulation im Mittelaltergewand wirkt Norland wie das uneheliche Kind von Crusader Kings 3 und RimWorld. Seit dem 18. Juli könnt ihr ausprobieren, ob euch diese Kombi gefällt und wie gut sie umgesetzt ist.

Unser Test des Early Access fiel zwar erst einmal durchwachsen aus, wir konnten aber dennoch ein gewisses Potenzial sehen. Schließlich sind viele Features in einer so frühen Phase noch Quark im Schaufenster. Das soll sich aber bald ändern, denn mit der ersten Roadmap geben uns die Entwickler jetzt einen Vorgeschmack auf das, was wir zu erwarten haben.

12:40 Ein Tag in Norland: 12 Minuten Gameplay zeigen einen typischen Spielablauf

Norland Roadmap: »Das ist das Minimum, das wir versprechen können«

Long Jaunt, das Studio hinter Norland, verkündete auf Steam, wie die Zukunft seines Spiels aussehen soll. Demnach soll alle drei Monate eine Roadmap veröffentlicht werden, mit der Spielerinnen und Spieler die Entwicklung von Norland mitverfolgen können.

Dabei machen die Entwickler klar, dass die abgebildeten Features, mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht die einzigen Dinge sind, an denen gearbeitet wird. »Das ist das Minimum, das wir versprechen können, aber wir machen vermutlich mehr.«

Die Roadmap für August, September und Oktober ist voll mit neuen Inhalten.

August: Der Rest des Augusts wird größtenteils der Optimierung gewidmet, aber es sollen auch erste neue Features an den Start gehen. So steht zum Beispiel die Implementierung von Gräbern und neuen Kommandos für die Schlachten an, mit denen ihr euren Schützen Feuer unterm Hintern macht.

Während des gesamten Update-Verlaufs sollen Bugfixes und andere Optimierungen fester Bestandteil sein und die Entwickler bitten ausdrücklich um Feedback. Sie wollen es euch bald ermöglichen, neue Features in einem neuen »test branch« vor der endgültigen Veröffentlichung zu testen.

Roadmaps sind eine gute Möglichkeit, die Community darüber auf dem Laufenden zu halten, was bei der Entwicklung des Spiels auf dem Plan steht. Vergesst dabei nicht, dass es trotz aller Versprechungen immer zu Abweichungen kommen kann.

Habt ihr Norland schon ausprobiert? Wie ist euer Fazit dazu und was sagt ihr zu den Zukunftsplänen? Verratet es uns in den Kommentaren!