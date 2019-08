Geforce Now: Raytracing dank RTX-Servern bald auch auf Smartphones

Raytracing gilt als eine der aktuell größten technischen Herausforderungen des Echtzeit-Renderns, selbst auf aktuellen High-End-Grafikkarten wie der RTX 2080 Super oder RTX 2080 Ti ist die Strahlenberechnung meist mit deutlichen Performance-Einbußen verbunden.

Im Rahmen der gamescom kündigte Nvidia nun für die hauseigene Cloud-Gaming-Plattform Geforce Now die umgehende Inbetriebnahme spezieller RTX-Server an und verspricht AAA-Gaming in PC-Qualität auf beinahe jedem Gerät - Raytracing kommt so auch fürs Smartphone.

Geforce Now befindet sich seit längerer Zeit in der Beta-Phase, Bewerbungen für einen Zugang sind über die Webseite des Streaming-Dienstes möglich.

Minecraft mit Raytracing - Nvidias Raytracing-Offensice zur gamescom 2019

RTX-2080-Leistung für jedes Gerät

Bereits im März 2019 gab Nvidia-Gründer Jensen Huang einen Ausblick auf eine entsprechende Infrastruktur.

Auf der GPU Technology Conference (GTC) enthüllte der CEO eine Server-Konfiguration aus 32 8U-Blade-Servern mit 1.280 Turing-GPUs vom Typ Tesla - jeder einzelne Server beinhaltet dabei 40 Grafikeinheiten, jeder angebundene User kann das Leistungsäquivalent einer RTX 2080 abrufen.

Raytracing lässt die Muskeln spielen - Preisgekrönte Tech-Demos in der Unreal Engine 4

Mit dem Auftakt der diesjährigen gamescom beginnt Nvidia nun mit der Bereitstellung der RTX-Server. In Deutschland und Nordkalifornien nimmt der Dienst seinen Betrieb auf, steht aber vorerst nur PC-Usern aus den beiden Regionen zur Verfügung.

Weitere Länder und Bundesstaaten in Europa und Nordamerika sollen mit der Zeit erschlossen werden.

Raytracing für Smartphones

Eine Geforce Now-App für Android befindet sich laut Nvidia derzeit ebenfalls in Entwicklung und soll in Kürze zur Verfügung stehen, genannt werden explizit Flaggschiff-Modelle von LG und Samsung.

Wie am PC, Mac oder Shield TV, startet die App auch auf Android-Geräten zunächst in eine Beta-Phase. Um Geforce Now samt Raytracing in vollen Zügen genießen zu können, wird ein Bluetooth-Gamepad à la Shield-Controller, Razer Raiju Mobile oder Steelseries Stratus Duo empfohlen.