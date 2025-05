Geisterpferd in Oblivion Remastered gesichtet: Ein schauriges Phänomen sorgt für Diskussionen

Ein geisterhaftes Pferd soll in Oblivion Remastered umherstreifen, doch ist die Geschichte wirklich wahr?

In der Welt von Oblivion Remastered gibt es so einige Geistergeschichten und nicht wenige davon sind wahr.

In der Niben-Bucht wird etwa immer wieder ein Mann gesehen, der Nachts aufs Wasser hinaus starrt. Auf der Straße von Bruma nach Chorrol soll der ruheloser Geist eines Adligen umherwandern.

Doch von einem Geisterpferd hat bislang niemand gehört - bis jetzt.

19 Jahre nach dem Release von Oblivion kennen die meisten Fans das Rollenspiel schon in- und auswendig. Und da das Remaster mutmaßlich keine neuen Inhalte eingebaut hat, sind schon alle Geheimnisse enthüllt, sollte man zumindest meinen.

Doch der Reddit-Nutzer TaricIsNotASupport erzählt jetzt eine ganz neue Spukgeschichte. Denn er hat, so behauptet er, ein bislang unbekanntes Geisterpferd getroffen.

In einem Video ist zu sehen, wie das Tier auf einer Klippe steht und versonnen die Umgebung betrachtet, in all seiner geisterhaft leuchtenden Pracht:

Wie der Nutzer erklärt, kann man sich das Pferd sogar als dauerhaftes Reittier sichern, wie auch weitere Video-Clips belegen sollen, die er postet. Tatsächlich reitet er darin auf dem Spukmähne getauften Pferd umher. Gibt es also tatsächlich ein brandneues Geisterpferd in Oblivion Remastered? Das ist nicht unbedingt gesagt.

Geisterpferd oder großer Betrug?

Wir haben uns natürlich direkt an dem angeblichen Fundort des Pferds umgesehen, und nichts gefunden. Natürlich ist es möglich, der spukende Gaul nur zu bestimmten Zeiten auftaucht, oder es andere Bedingungen für sein Erscheinen gibt.

Aber das Geisterpferd könnte auch auf einen Bug zurückzuführen sein, bei dem ein lebendiges Pferd etwa einen Zauber abbekommen hat, der dann dauerhaft wirksam blieb. Ein möglicher Kandidat dafür wäre Chamäleon, ein Spruch, der teilweise unsichtbar macht.

Möglich ist natürlich auch, dass TaricIsNotASupport uns einfach hereinlegen will und selbst einen Zauber geschaffen hat, der sein Pferd wie einen Geist aussehen lässt. Aufmerksamen Spielerinnen und Spielern ist auf Reddit bereits aufgefallen, dass in den Clips nie der Name des Pferds zu sehen ist, der erscheint, wenn man es aus nächster Nähe ansieht.

Der angebliche Besitzer von Spukmähne behauptet, das Pferd habe schlicht keinen Namen, hat aber bisher nichts unternommen, um die Vorwürfe stichhaltig zu widerlegen.

Gut möglich also, dass Spukmähne gar nicht existiert, oder jedenfalls kein Geisterpferd ist. Beweise gibt es schließlich keine und wir haben gerade auch nicht Jonathan Frakes zur Hand, der uns bestätigen kann, ob die Geschichte wahr, oder nur erfunden ist.

Ganz abwegig wäre es natürlich auch nicht, dass die Entwickler des Remasters kleine Geheimnisse in die neue Version eingebaut haben, um auch langjährige Fans zu überraschen. Vielleicht trifft ja sogar die Theorie eines Reddit-Nutzer zu, der hinter der Erscheinung den Geist eines unserer verstorbenen Vierbeiner vermutet. Das wäre jedenfalls ein deutlich faszinierenderes Ende der Geschichte.