Oblivion Remastered: Ihr könnt den Bethesda-Chef Todd Howard finden und er wird euch dafür verabscheuen oder lieben

Todd Howard kann euch beleidigen, wenn ihr es wollt.

Oblivion Remastered begeistert die Fans des Originals nicht nur mit zahlreichen Verbesserungen, sondern auch mit der Rückkehr liebgewonnener Easter Eggs und unfreiwillig unterhaltsamer Eigenheiten. So haben es auch einige Testaufzeichnungen von Todd Howard höchstselbst in die Neuauflage geschafft, durch die ihr euch mit dem Bethesda-Chef unterhalten und sogar seinen Gemütszustand beeinflussen könnt.

Der Todd-Test zeigt viele Facetten des Entwicklers

Während der Produktion von The Elder Scrolls 4: Oblivion hat der Bethesda-Chef Todd Howard zum Test selbst einige Dialogzeilen aufgenommen. Und die sind noch immer in den Spieldateien enthalten, weswegen ihr sie euch auch im fertigen Spiel anhören könnt - zumindest auf dem PC.

18:46 Oblivion Remaster im Vergleich zum Original: So sehr hat sich das Spiel gewandelt

So findet ihr Todd Howard: Leider schleicht Todd nicht durch irgendwelche Dungeons und ist auch nicht einfach in der örtlichen Schenke anzutreffen. Stattdessen braucht ihr einen Konsolenbefehl. So geht's:

Speichert euer Spiel.

Drückt die ^-Taste und öffnet so das Konsolenmenü.

und öffnet so das Konsolenmenü. Schreibt nun: coc toddtest.

Jetzt solltet ihr euch in einem kleinen Haus befinden. Dabei handelt es sich um einen Testraum, in dem von den Entwicklern etwa Charaktere oder Gegenstände platziert wurden, um sie auszuprobieren. In dem Raum müsst ihr mit einem Mann namens Alban Corinis sprechen. Nachdem er euch begrüßt, habt ihr die freie Wahl zwischen diversen Gesprächsthemen: Wütend, fröhlich, neutral, traurig und überrascht.

Wenn ihr nun eine der Optionen auswählt, erklingt die Stimme von Todd Howard, der seine eigene Interpretation der jeweiligen Emotionen zum Besten gibt. Entscheidet ihr euch etwa für wütend , sagt der Charakter: Was? Das kotzt mich echt an!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr könnt es auf die Spitze treiben

Jetzt wird es erst so richtig interessant: Mit den unterschiedlichen Dialogoptionen führt ihr nicht nur eine einfache Unterhaltung, ihr ändert den Gemütszustand von Todds Charakter. Wenn ihr etwa häufig genug die Gemütsoption fröhlich auswählt, steigt der Gemütszustand immer weiter an.

Wenn er einen Wert von 90 erreicht hat, müsst ihr die Dialogoption neutral auswählen. Jetzt überschüttet euch Todds Charakter mit Liebe und sagt:

Ich kann mich nicht erinnern, jemals so liebevolle Momente erlebt zu haben, wie in diesem Moment mit dir.

Das funktioniert aber auch in die andere Richtung. Wenn ihr so lang die Dialogoption wütend auswählt, bis sein Gemütszustand unter 20 fällt, könnt ihr euch mit der Dialogoption neutral beleidigen lassen:

Du bist echt ein Schweinehund.

Und wenn man bedenkt, wie häufig ihr ihn wütend gemacht habt, ist diese Beleidigung vielleicht auch gerechtfertigt.

Todd Howard mag zwar kein begabter Charaktersprecher sein, doch mit seinen Dialogzeilen in Oblivion hat er sich für immer in unseren Herzen verewigt. Das ist aber nicht der einzige ungewöhnliche Dialog in Bethesdas Kult-Rollenspiel. So gibt es etwa einen eigenartigen und ikonischen Schnittfehler im Ton, der es auch in die Neuauflage geschafft hat. Alle Infos dazu findet ihr in der Box oben.