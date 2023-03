Die größte Änderung seit zehn Jahren wirft eine MMO-Community komplett aus der Bahn

König Community ist gerade ein wenig angespannt: Old School Runescape soll einen neuen Skill erhalten.

Old School Runescape hatte zehn Jahre lang die gleichen 23 Skills. Jetzt soll das MMO einen neuen bekommen - und die Community explodiert förmlich. Nicht unbedingt nur vor Begeisterung. Warum löst ein vermeintlich kleines Update so viele Emotionen bei den Fans aus?

Das Phänomen Runescape

Runescape ist ein alterwürdiges MMO, das zuerst 2001 erschienen ist. Old School Runescape ist die klassische Version des Spiels, wie der Name ja schon verrät. Sie wurde 2013 auf vielfachen Fan-Wunsch veröffentlicht und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Viele Features sind noch originalgetreu - bisher eben auch die verfügbaren Skills.

Nach zehn Jahren haben die Entwickler Jagex verkündet, dass sie aktuell mit drei konkreten Ideen für neue Skills jonglieren. Die Fähigkeit, die die Community am besten findet, soll dann ausgearbeitet und in Old School Runescape integriert werden.

Zur Auswahl stehen:

Segeln

(Tiere) Zähmen

Schamanismus

Was ist gerade das Problem?

Kurz zusammengefasst: Viele haben Angst vor den möglicherweise weitreichenden Veränderungen, die ein neuer Skill mitbringen könnte. Große Teile der Community waren nämlich mit der Entwicklung von Runescape unzufrieden und wurden erst mit der Old-School-Version wieder versöhnt. Entsprechend argwöhnisch sind sie, was Neuerungen betrifft.

Im Subreddit flammen gerade zahlreiche Diskussionen auf. Ein beliebter Post schlägt etwa vor, ein Codebase-Backup anzulegen, ehe ein neuer Skill kommt - damit es notfalls wieder zurückgesetzt werden kann:

Es gibt aber auch viele positive Stimmen, unter denen der Schamanismus-Skill aktuell stark abschneidet. Der würde Reisen in die Geisterwelt ermöglichen, wo es besondere Ressourcen gibt. Außerdem sollen Spieler damit Rituale für bessere Items durchführen können.

Jagex will den beliebtesten Vorschlag erstmal ausgiebig als Beta testen und so sicherstellen, dass die Spiel-Balance nicht versehentlich über den Haufen geworfen wird. Außerdem behalten sich die Entwickler vor, im Notfall zurückzurudern - dann bleibt alles beim Alten in Old School Runescape.