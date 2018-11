Old School Runescape ist nach einer Beta-Phase seit rund einer Woche offiziell auf iOS und Android verfügbar. Und die Nachfrage nach dem in die Jahre gekommenen Free2Play-MMO ist immer noch groß. Wie der Entwickler Jagex bekannt gibt, haben allein Nutzer des Apple-Betriebssystems die Mobile-Umsetzung eine Million Mal heruntergeladen. Zuvor hatten auf Android-Geräten bereits eine Million Fans an der Beta teilgenommen.

In acht Ländern debütierte das MMO als Nummer eins im App-Store und in der Top Ten in 15 Ländern. Damit konnte Old School Runescape einen neuen Rekord aufstellen. Seit dem Release auf dem PC im Februar 2013 waren noch nie so viele Spieler gleichzeitig online.

Diebstahl in Runescape: Jagex-Mitarbeiter stiehlt Spielern 100 Milliarden Ingame-Gold

Runescape existiert derzeit in zwei Fassungen, die beide jeweils eine vollständige Crossplay-Unterstützung zwischen PC und Mobile bieten. Die Old-School-Variante spiegelt zu großen Teilen den Stand des Spiels von 2007 wieder. Zusätzlich gibt es eine modernisierte Fassung, die seit 2008 kontinuierlich erweitert wird. Sie trägt den schlichten Titel Runescape. Anfang Oktober startete die aufgemotzte Version ebenfalls in eine Beta auf mobilen Geräten. Kurz nach dem Start waren bereits die ersten 25.000 Beta-Plätze vergeben.

Somit sind beide Runescapes momentan immer noch ein voller Erfolg. Um Old School Runescape spielen zu können, braucht ihr ein mobiles Gerät mit mindestens iOS 10 oder Android 5.0.

Quelle: gamesindustry.biz