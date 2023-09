Nach dem Erfolg von One Piece: Wünscht ihr euch in Zukunft mehr Anime-Verfilmungen?

Lange Zeit haben die Verfilmungen von Anime-Serien und Mangas einen sehr zweifelhaften Ruf unter den Fans der beiden Entertainment-Medien. Zu oft wurden sie von unpassendem Schauspieler-Cast, miesen Effekten und krassen Abweichungen vom Quellmaterial enttäuscht.

Entsprechend wurde die Ankündigung einer Verfilmung von One Piece eher kühl empfangen. Bei einer so abgedrehten und verrückten Anime-Reihe konnten sich viele eine gute Umsetzung nur schwer vorstellen. Doch die Live-Action-Serie wurde für so manchen Fan des Anime die große Überraschung des Jahres.

Wir haben uns daher gefragt, ob ihr nach dem Erfolg von One Piece mehr solcher Verfilmungen sehen wollt. Glaubt ihr, dass es in Zukunft mehr solcher Verfilmungen geben sollte? Verratet es uns in euren Kommentaren.

2:22 One Piece: Heute geht's mit der Realserie von Netflix los, ein letzter Trailer zum Start!

Wird Netflix besser?

In den vergangenen Jahren wurden die Live-Action-Verfilmungen von Netflix häufiger zum Gespött des Internets. Vor allem die Verfilmung von Death Note kam mit einer miserablen Wertung weder bei Fans (23 %) noch bei Kritikern (36 %) gut an.

Auch die erste Season von Cowboy Bepop, eines heiß geliebten Anime-Klassikers, schnitt nicht gut ab. Während die Audience-Wertung bei Rottentomatoes mit 60 % um einiges besser war als bei Death Note, waren die Kritiker (46 %) weniger überzeugt.

Solche und ähnliche Memes musste Netflix wegen ihrer Verfilmungen über sich ergehen lassen

Mit One Piece scheint Netflix nun endlich der Durchbruch gelungen zu sein. Die Serie erhielt nicht nur einen Fresh-Score von 85 % von den Kritikern, sondern auch sagenhafte 96 % von den Fans. Eine Wendung, die viele Skeptiker nicht erwartet hatten.

Der Erfolg lässt so manche Anime-Fans nun Hoffnung fassen. Werden die Verfilmungen nun besser? Hat Netflix verstanden, wie eine gute Umsetzung auszusehen hat? Und vor allem: Welche Anime könnten oder sollten als nächstens eine Live-Action-Version bekommen?

Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, dass Netflix mit One Piece endlich den richtigen Kurs eingeschlagen hat oder hat euch die Verfilmung gar nicht gefallen? Sollten Anime überhaupt eine Live-Action-Version bekommen? Verratet uns eure Meinung dazu und erzählt uns, wie ihr One Piece so findet. Wir freuen uns auf euch!