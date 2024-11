Nach Aliens, Terminator und Star Wars: Echte Sci-Fi-Ikone kehrt nach 17 Jahren für einen großen Kinofilm zurück

In Staffel 2 von The Mandalorian trat Michael Biehn in der Rolle des Söldners Lang auf. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Jeder Sci-Fi-Fan kennt Michael Biehn. Der heute 68-jährige Schauspieler hat im Laufe seiner Karriere bereits den Terminator, viel zu viele Aliens und den Mandalorianer bekämpft. Jetzt ist Biehn für seinen ersten großen Studiofilm in fast 20 Jahren zurück: Onslaught von Regisseur Adam Wingard.

Das ist bisher zu Onslaught bekannt

Was für ein Film wird Onslaught? Dabei handelt es sich um das neueste Projekt von Adam Wingard, der zuvor Leinwandstreifen wie zum Beispiel Godzilla x Kong: The New Empire, V/H/S und Blair Witch inszenierte.

Der Film wird dabei als Gonzo-Action/Horror-Thriller bezeichnet, der in die gleiche Kerbe wie You’re Next und The Guest schlagen soll - dafür arbeitet Wingard erneut mit Drehbuchautor Simon Barrett zusammen.

Die Hauptrolle in Onslaught übernimmt Adria Arjona (Andor), die ihre Freunde und Familie vor gefährlichen Experimenten zu beschützen versucht, die aus einer geheimen Militärbasis ausgebrochen sind. Dabei tritt Michael Biehn als Anführer einer Söldner-Gruppe auf, die besagte Experimente einzudämmen versuchen - wie THR berichtet.

Zum Cast zählen neben Arjona und Biehn unter anderem Darsteller wie Dan Stevens, der als wahnsinniger Wissenschaftler auftritt, während der UFC-Leichtgewicht-Champion Alex Poatan Pereira die Rolle des Bösewichts übernimmt.

Die Produktion und Co-Finanzierung des Films verantwortet das Studio A24, die in den letzten Jahren unter anderem mit Civil War, The Whale, Talk to Me oder Moonlight für Aufsehen sorgten. Damit handelt es sich bei Onslaught um Michael Biehns erste große Studioproduktion seit Planet Terror, der 2007 in den Kinos startete.

Was hat Michael Biehn sonst so getrieben?

Natürlich war Biehn in den letzten 17 Jahren alles andere als untätig. Biehn trat vor allem in kleineren, teilweise trashigen Filmen wie zum Beispiel Rippy - Das Killerkänguru oder The Scorpion King 4 auf.

Zu seinen spannenderen Projekten dürften aber zweifelsohne TV-Serien wie The Mandalorian oder The Walking Dead zählen. Außerdem lieh Michael Biehn dem Protagonisten von Far Cry 3: Blood Dragon Sgt. Rex Power Colt seine Stimme und kehrte sogar mehrmals in seine Aliens-Rolle als Dwayne Hicks zurück.

Wann Onslaught in den Kinos startet, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Ein Trailer oder erste Bilder lassen ebenfalls auf sich warten, immerhin hat die Produktion von Adam Wingards neuesten Film noch gar nicht begonnen. Diesbezüglich müssen sich Fans von Michael Biehn in Geduld üben.

