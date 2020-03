Endlich neues MMO-Futter: Der Release des Open-World-MMORPGs der Amazon Game Studios rückt immer näher. Im Mai 2020 ziehen wir unsere Waffen und stürmen in New World in die Massenschlachten des fiktiven Kolonial-Amerikas mit Fantasy-, Märchen- und Horror-Elementen.

Der PvP spielt dabei aber längst nicht mehr die zentrale Rolle. In der offenen Welt begegnen uns zahlreiche Gegner und gar Bosse, die das gesamte Gebiet in einen riesigen Dungeon verwandeln.

Keine separaten Dungeons nötig

New World verzichtet auf die Trennung von Oberwelt und einzelnen Verließen, die wir gesondert erkunden. Alle Kämpfe, Geschichten und Quests werden uns direkt auf der Insel Aeternum begegnen. Die genaue Map-Größe ist noch nicht bekannt. Die Welt soll aber unterschiedliche Biome, Siedlungen und Gebiete mitbringen, in denen die Spieler um die Vorherrschaft ringen, was zusammen mit der Serverstärke Amazons auf einen respektablen Umfang schließen lässt.

Anstelle von Dungeons finden wir in der Oberwelt unterschiedliche Points of Interest, wie beispielsweise ein verlassenes Piratenschiff. An diesen Punkten müsst ihr über verschiedene »Schichten«, die ganz ähnlich wie Verließstufen funktionieren, immer weiter vordringen. Dabei wird die Herausforderung immer größer und die Spannung steigt - ein bisschen wie Open-World-Zwiebeln also.

So kämpfen wir uns nach und nach in den Kern vor, vorbei an immer stärkeren Gegnern und erhalten so immer besseren Loot. Sind wir übrigens in einer Gruppe unterwegs, wird jeder seine eigene instanzierte Beute erhalten. So können wir uns auch mal spontan anderen Abenteurern im Kampf anschließen und danach wieder unserer Wege gehen.

New World hat seit seiner ersten Ankündigung einen großen Wandel durchlaufen. Ursprünglich war die Rede von starkem PvP- und Survival-Fokus. In der Alpha sorgte das aber für Frust, weil starke Spieler jagt auf Anfänger machten. Viele Spieler hatten zudem größeres Interesse an der Welt, der Story und dem PvE.

Also meldete sich New World Ende 2019 mit einer Generalüberholung zurück. PvP wurde optional und die Quests präsenter. Nun heißt es: Die Spieler gegen die Welt. Und die hat einiges an Bedrohungen zu bieten.

Wer will uns an den Kragen?

Die Insel Aeternum nimmt einen besonderen Platz im Universum von New World ein. Hier existiert ein sagenumwobenes blaues Mineral, das gewaltige Stärke und Unsterblichkeit verleihen kann. Gerät es aber in die falschen Hände, verdirbt es alles und jeden um sich herum. Und dennoch sind wir nicht der einzige Abenteurer, der versucht, diese Kraft zu besitzen.

Die Lore von New World lässt bereits vermuten, auf welch lebensfeindlichem Terrain wir uns eigentlich befinden. Im Grunde ist sie voller Wesen, die uns nicht auf dieser Insel haben wollen.

Die Angry Earth: Die Insel selbst ist wie ein lebendes Wesen, das uns als Eindringling sieht. Die Natur formt Wächter, indem es Menschen, Tiere und Monster imitiert und uns mit diesen angreift.

Die Lost: Weiterhin treffen wir auf unserer Reise klassische niedere Untote. Sie konnten die Unsterblichkeit erlangen, nach der sie gesucht haben, mussten jedoch mit ihrer Seele zahlen.

Die Corrupted: Menschen und Tiere, die verderbte Macht des Minerals in sich tragen und so zu Monstern mutieren. Sie greifen gerne in großen Gruppen an, was mitunter zu Raid-artigen Begegnungen ausartet.

Die Ancient: Sie sind Teile einer verlorenen Zivilisation, die einst auf Aeternum lebte und die Macht des Minerals für ihre fortgeschrittenen Technologien nutze. Niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist. Doch da sie als Gegnerfraktion genannt werden, sind sie in Wahrheit wohl nie verschwunden.

New World wird also insgesamt viel dynamischer, als man es von vielen MMORPGs kennt. Quests, Loot, Monster und Endgegner begegnen uns direkt in der offenen Welt, statt sich in Dungeons zu verstecken. Mehr dazu lest ihr in unserem großen Plus-Report vom Anspiel-Event:

