Auf Steam hagelt es negative Reviews für New World, weil der Aeternum-Ableger Hoffnungen zerschlägt

New World gibt es ab Oktober auch auf Xbox und PlayStation - ein Plan, der nicht allen Spielern gefällt.

Auf dem diesjährigen Summer Game Fest, dem Nachfolger der ausgedienten E3, gab es neben diversen Neuankündigungen auch viele Enthüllungen rund um bestehende Spiele. So kündigte Amazon Games unter anderem endlich an, wie es mit ihrem Online-Rollenspiel New World weitergehen soll. Wir verraten euch, was geplant ist.

Mit einem neuen Trailer stellte Amazon am 08. Juni New World: Aeternum offiziell vor. Diese neue Version des MMOs soll alle bisherigen Erweiterungen umfassen und das Spiel erstmals auch auf PlayStation und Xbox-Konsolen bringen.

Zugleich spiegelt der neue Titel aber auch eine inhaltliche Neuausrichtung des MMOs wieder: So soll sich Aeternum mit seinem neuen Kampfsystem und Interface sich viel mehr wie ein klassisches Action-Rollenspiel und weniger wie ein MMO anfühlen. Die neue Version soll so für Solo-Spieler deutlich zugänglicher sein.

Laut Amazon soll Aeternum am 15. Oktober 2024 für den PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein und zudem einen Cross-Plattform-Koop bieten.

2:24 New World: Aeternum - Amazons MMORPG erscheint für Konsolen und zeigt neuen Einzelspieler-Modus

Enttäuschte Hoffnungen

Mit den Konsolenspielern will sich Amazon Games im Herbst nun ein neues Publikum erschließen, denn immer wieder war in der Vergangenheit die Frage laut geworden, warum es von New World eigentlich keinen Port gäbe. Ist Aeternum daher nicht eigentlich ein Grund zum Feiern?

Die Antwort der Community auf diese Frage ist ein deutliches Nein. Denn nach der Ankündigung von New World Aeternum befürchtet sie eine Fokusverschiebung weg vom Computer und hin zu den Konsolen. PC-Spieler, die nun mehrere Monate auf eine Zukunftsvision für ihr MMO gehofft hatten, werden enttäuscht.

Statt einer konsequenten Verbesserung des bestehenden New World und dem Hinzufügen von aus der Community immer wieder geforderten Inhalten wie neuen PvP-Modi, lässt Amazon die PC-Spieler aus Sicht vieler User einfach links liegen. Dabei hatte das Studio genau diesen eine große Ankündigung für den Sommer versprochen.

Der Unmut der Community entlädt sich auf Steam: Innerhalb der letzten Tage sammelte New World dort zu 90 Prozent negative Rezensionen ein. Viele der Kommentare gehen explizit auf die vielen unbeliebten Design-Entscheidungen ein, die im Laufe der Jahre bei New World getroffen wurden.

Selbst Spieler, die mehrere Tausend Stunden in New World investiert haben, wenden sich nun enttäuscht von dem MMO ab und warnen vor dem Kauf. Ihrer Meinung nach wird das Spiel ruiniert und die Community im Stich gelassen.

User Spritetheright (5000 Spielstunden) schreibt zum Beispiel: Das Spiel wird zum genauen Gegenteil von dem gemacht, was ich spielen will. Danke für die Unterhaltung und auf Wiedersehen. Die Wünsche bestehender Fans hat Amazon mit Aeternum wohl also meilenweit verfehlt.

Wie steht ihr zur Ankündigung von New World Aeternum: Top oder Flop? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!