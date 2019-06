Ori and the Will of the Wisps erscheint am 11. Februar 2020. Das hat der Trailer der E3 2019 verraten. Auf der Microsoft Pressekonferenz gab es Gameplay zum optisch wunderschönen Jump&Run zu sehen - das gleichzeitig unheimlich und widerlich war.

Gezeigt wurden nämlich ein Kampf gegen eine Riesenspinne, einen großen Skelettvogel, eine Wolfsbestie, einen Lavawurm. Kurzum: Die Gegner im zweiten Teil werden um einiges größer, als wir es aus Ori and the Blind Forest gewohnt sind. Den Trailer findet ihr am Ende dieser News.

Wenn ihr Ori and the Will of the Wisps spielen wollt, könnt ihr es euch entweder kaufen oder über den Xbox Game Pass holen. Der wurde ebenfalls im Rahmen von Microsofts Pressekonferenz vorgestellt. Für zehn Euro im Monat erhaltet ihr Zugriff auf einen Katalog aus 100 Spielen. Für 15 Euro erhaltet ihr die Ultimate-Edition, die zusätzlich Xbox Live Gold enthält.

Wenn ihr die E3 2019 mit uns zusammen anschauen wollt, schaut in unseren MAX-Stream rein. Wir decken alle Pressekonferenzen ab und versorgen euch mit den wichtigsten Infos rund um die Spielemesse.

