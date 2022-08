Overwatch 2: Ein einziger Skin könnte mehr kosten als Overwatch 1

Anfang Oktober startet Overwatch 2 in den Early Access und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wird hier aus dem Pay2Play-Titel Overwatch ein Free2Play-Spiel mit neuer Zahl im Namen.

Allerdings hat alles seinen Preis: Zwar soll Overwatch 2 kein Pay2Win beinhalten, doch dafür könnte Blizzard bei den Preisen für kosmetische Inhalte wie Skins ordentlich zuschlagen.

Wer schön sein will, muss 45 Dollar bezahlen

Um euch noch mal kurz aufzuklären: In Overwatch gab es bislang Lootboxen mit Skins, Emotes und anderen Cosmetics, die man für Echtgeld kaufen konnte, aber auch regelmäßig durchs Spielen bekommen konnte. Diese werden nach dem Free2Play-Update und dem Namenswechsel zugunsten von Battle Passes und Direktkäufen im Ingame-Shop abgeschafft.

Wie die Umstellung funktioniert und was mit euren Lootboxen, Skins und anderen Anpassungen passiert, haben wir euch hier erklärt:

Die Preise im Ingame-Shop könnten aber ziemlich teuer werden: Den Hinweis darauf liefert eine Nutzerumfrage, die von Blizzard an ausgewählte User verschickt wurde und auf Twitter geteilt wurde.

Aus den Bildern gehen unter anderem folgende Preise hervor:

45 Dollar für einen Mythic Skin

25 Dollar für einen Legendary Skin

10 Dollar für einen Waffenanhänger

Zwar sind diese Preise noch weit von dem entfernt, was einige fanatische CS:GO-Spieler auf dem Steam-Marktplatz für seltene Messer-Skins und Co. ausgeben, doch 45 Dollar sind deutlich mehr als etwa Fortnite oder Call of Duty: Warzone für ihre seltensten Skin-Pakete verlangen. Wer also optisch richtig herausstechen will, muss womöglich mehr als den Kaufpreis von Overwatch 1 für besonders seltene Skins bezahlen.

Die Preise sind allerdings noch nicht in Stein gemeißelt: Ein Blizzard-Sprecher erklärte gegenüber PCGamesN, dass die Umfrage dazu diente, die »relativen Vorlieben für Skins« zu ermitteln und nicht, um die Preisgestaltung zu testen - jedem Umfrageteilnehmer wurden unterschiedliche Preise angezeigt.

Wie die Preise letztlich aussehen werden, erfahren wir wohl erst am 4. Oktober, wenn Overwatch 2 in den Early Access startet. Bis dahin könnt ihr euch in unserem Artikel zum Heldenshooter alle wichtigen Änderungen und Neuerungen durchlesen.