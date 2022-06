Overwatch 2 ersetzt Teil 1 komplett: Alles zum Umzug von Lootboxen, Credits + Co.

Am 4. Oktober 2022 wird Overwatch für immer verschwinden und durch seinen Nachfolger, Overwatch 2, vollständig ersetzt werden – also noch drastischer, als es Blizzard schon bei Warcraft 3 und Warcraft 3: Reforged getan hat.

Doch was passiert eigentlich mit euren verdienten Belohnungen aus Overwatch 1? Wie der Umzug von Lootboxen, Credits, Skins und Co. funktionieren soll, haben die Entwickler kürzlich in einer Fragestunde auf Reddit geklärt.

Das passiert mit euren Lootboxen, Credits & Co.

Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, beantworteten mehrere Entwickler aus dem Overwatch-Team Fragen aus der Community. Vor allem die bevorstehende Umstellung aller aktuellen Overwatch-Accounts auf das Nachfolgesystem stieß auf großes Interesse.

Was passiert mit den Lootboxen und Skins?

Spieler und Spielerinnen, die noch einen ganzen Haufen ungeöffneter Beutekisten haben, brauchen keine Angst zu haben: Die Entwickler von Overwatch 2 haben bestätigt, dass alle Inhalte aus diesen Kisten automatisch geöffnet und übertragen werden.

Dies soll geschehen, da es in Overwatch 2 schlicht keine Lootboxen mehr geben wird, verriet Commercial Lead Jon Spector:

Wir werden keine Beutekisten in Overwatch 2 einführen. Vor dem Start werden alle ungeöffneten Beutekisten automatisch geöffnet und dein Account erhält den gesamten Inhalt direkt.

Solltet ihr noch ungeöffnete Lootboxen aus saisonalen Events besitzen, bekommt ihr auch die entsprechenden Belohnungen. Das liegt daran, dass der enthaltene Loot bereits beim erhalt der Kiste bestimmt wird.

Letztlich bedeutet das also, dass auch alle Skins aus Overwatch in den zweiten Teil übernommen werden.

Was passiert mit den Credits und anderen Währungen?

Alle Währungen des ersten Teils werden komplett in den Nachfolger übernommen. Dazu gehören:

Credits

OWL-Marken

Competetive Points

Die Entwickler stellten aber auch klar, dass die bereits existierenden Credits in der Fortsetzung nur für ganz bestimmte Zwecke verwendet werden können und nicht unbedingt den gleichen Wert haben wie die brandneue Hauptwährung, die mit Overwatch 2 eingeführt wird.

Ob ihr eure Credits und Marken also lieber jetzt als nach dem Transfer auf den Kopf hauen solltet, können wir euch deshalb nicht sagen.

95 5 Overwatch 2 Alles über den Helden-Shooter

Alle weiteren Infos zu Overwatch 2 und seinen Änderungen findet ihr in unserem stets aktuellen Übersichtsartikel.