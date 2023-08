Release für Stalker 2 verraten? Wenn diese Info stimmt, ist er näher als gedacht

Kramt schonmal euren Rucksack samt Atemschutzmaske hervor, denn bald könnte es endlich wieder in die Zone gehen!

Ursprünglich sollte Stalker 2: Heart of Chornobyl zum jetzigen Zeitpunkt bereits in den Läden stehen. Dann brach der Krieg in der Ukraine aus und warf die Pläne und das Leben des Teams von GSC Game World über den Haufen. Seitdem herrschte größtenteils Funkstille rund um den Ego-Shooter.

Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen. Ein Leak verrät ein potenzielles Release-Datum. Hey, nicht gleich den Tab schließen, nur weil das ungeliebte Wort Leak fällt. Glaubt uns, die Quelle ist kein dubioser Insider aus Social Media, sondern durchaus interessant, wenn es um die Einschätzung des Leaks geht.

Release noch im Dezember 2023?

GSC Game World hat ohnehin bislang felsenfest an einem Release noch 2023 festgehalten. Brancheninsider und Fans haben zuletzt angesichts der langen Funkstille und mit Blick auf den Kalender aber immer mehr daran gezweifelt. Jetzt kommt neue Bewegung in die Sache.

2:29 Schaut euch den aktuellsten Trailer zu Stalker 2: Heart of Chornobyl an

Ausgerechnet bei Plaion ist nun ein Releasetermin aufgetaucht. Wem dieser Name nichts sagt: Plaion ist ein Tochterunternehmen der Embracer Group, die auch hinter THQ Nordic steht, und fungiert als Publisher für den Shooter. Wer sollte das Veröffentlichungsdatum also besser kennen?

Im offiziellen Shop von Plaion steht seit kurzer Zeit der 1. Dezember 2023. Das ist ein Freitag, also ein durchaus plausibler Tag für die Veröffentlichung eines Spiels. Außerdem ist der Plaion-Shop kein Unbekannter, wenn es um geleakte Releasetermine geht. So wurde dort unter anderem schon der Launch des Switch-Ports von Darksiders 2 verraten.

Eine offizielle Bestätigung ist das freilich dennoch nicht. So sehr ihr euch auch auf den neuen Abstecher in die Zone freuen mögt, ihr müsst euch leider noch etwas gedulden. Vielleicht erfahren wir ja auf der anstehenden gamescom mehr.

Freut ihr euch auf Stalker 2? Habt ihr schon eifrig Reisepläne geschmiedet, damit ihr auch ja nichts vergesst, wenn ihr wieder durch die schrecklich-schöne Zone rund um das AKW streift? Oder lässt euch der Shooter kälter als kalt und euch ist es ziemlich schnuppe, wann das Spiel erscheint? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!