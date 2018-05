Overwatch - Bewährungsstrafen und Geldbußen für koreanische Hacker

Seit letztem Jahr macht ein neues Gesetz in Südkorea das Erstellen und Verbreiten von Hacks für Spiele illegal. Laut Blizzard Korea (via Kotaku) hat das jetzt erste rechtliche Folgen: 13 Overwatch-Hacker wurden Anfang des Jahres verhaftet, zwei haben nun ihre Strafen erhalten.

Blizzard arbeitete in Korea ein Jahr lang mit dem Seoul National Police Agency Cyber Security Department zusammen und ermittelte gegen die Hacker. Einer wurde zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt, der andere erntete eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 US-Dollar.

Gegen Cheat-Entwickler, nicht Cheater

Die meisten kompetitiven Spiele haben ein Cheater-Problem in irgendeiner Form, bei Overwatch war es 2016 und 2017 aber besonders auffällig. Schuld waren die in Südkorea beliebten »PC Bangs«, Internet-Cafés, in denen man Overwatch auf dem PC über verschiedene Accounts spielen konnte. Wird einer wegen Cheaten gesperrt, wechselt man eben auf den nächsten. 2017 ging Blizzard bereits gegen das Problem vor. Was blieb, sind aber diejenigen, die die Cheats überhaupt erst entwickeln.

Gegen die geht jetzt auch das neue Gesetz von 2017 vor. Wer erwischt wird, kann mit Strafen bis zu 50.000 US-Dollar oder fünf Jahren Gefängnis rechnen. Auch chinesische Behörden gehen scharf gegen Verbreiter und Cheats vor: Im Fall von PUBG gab es 15 Verhaftungen. Hier kam sogar noch hinzu, dass die Hacker Spielerdaten über die Cheats stahlen.