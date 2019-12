Bei Overwatch bekommt ihr fünf Lootboxen zum Login geschenkt

Beim Helden-Shooter Overwatch herrscht Festtagsstimmung und Entwickler Blizzard verschenkt derzeit fünf Lootboxen im Rahmen des »Winter Wonderland«-Events. Um diese zu erhalten, müsst ihr euch einfach nur einmal in das Spiel einloggen.

Dafür habt bis zum 2. Januar 2020 Zeit, denn danach endet die Geschenk-Aktion. Da es sich bei Gratis-Paketen um Winter-Lootboxen handelt, habt ihr zudem die Chance, Skins aus dem aktuellen Event zu bekommen. Eine komplette Auflistung aller besonderen Winter-Skins findet ihr auf der offiziellen Webseite von Overwatch.

We'd like to thank all the Overwatch heroes around the world for pushing the payload, defending the point, and helping us celebrate the holidays.



Log in before the Winter Wonderland event ends on January 2 to claim your gift: five Winter Loot Boxes.



Happy Holidays, heroes. pic.twitter.com/R41N05CVKD