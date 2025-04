Pacific Rim: Dem brachialen Sci-Fi-Gekloppe blüht dank Amazon eine strahlende Zukunft

Ein Pacific Rim 3 könnte tatsächlich noch Realität werden. Das dürfte Amazon vom Erfolg der geplanten Prequel-Serie abhängig machen. Bildquelle: Warner Bros.

Stolze 12 Jahre ist es schon her, seit Meister-Regisseur Guillermo del Toro gigantische Mechs über die Kinoleinwand stapfen ließ. Dabei gab es für nicht weniger gigantische Kaijus so doll aufs Fressbrett, dass nicht einmal die direkte Fortsetzung dem gerecht wurde.

Auf Pacific Rim folgte 2018 das Sequel Uprising. Doch wie auch mehrere animierte Serien-Spin-offs kam das nicht ansatzweise an die Bildgewalt des Originals heran.

Ebnet Amazon den Weg für Pacific Rim 3?

Ob das Amazon nun besser gelingt? Richtig gelesen. Legendary Television und die Amazon MGM Studios arbeiten jetzt gemeinsam an einer Prequel-Serie, von der wir im August 2024 zum ersten Mal berichteten. Offenbar hat der Megakonzern mit Henry Cavills Warhammer 40K und der geplanten Live-Action-Verfilmung von Voltron Gefallen an Sci-Fi gefunden.

2:20 Pacific Rim - offizieller Kino-Trailer zu der brachialen Mech-Action von Guillermo del Toro

Autoplay

Wie Variety berichtet, hat Amazon für Pacific Rim so einiges vor. So setzt man Eric Heisserer (Shadow and Bone auf Netflix) an die geplante Prequel-Serie, während man sich bereits Gedanken über die Zukunft darüber hinaus macht.

So wird eine Rückkehr von Pacific Rim ins Kino nicht ausgeschlossen, nachdem der zweite und letzte Film vor mittlerweile sieben Jahren über die große Leinwand flimmerte. Das passt zu den aktuellen Ambitionen von Amazon, die vor Kurzem ebenfalls das Highlander-Reboot von Chad Stahelski und mit Henry Cavill übernommen haben.

Zurück zur TV-Serie zu Pacific Rim: Dabei soll es sich (wie bereits erwähnt) um ein Prequel handeln, bei dem sich Kaiju und Jaeger zum ersten Mal gegenüberstehen. Schuld ist ein interdimensionaler Spalt am Grund des Meeres, durch den allerlei monströses Gesocks auf unsere Welt losstampft.

Pacific Rim zählt für viele Sci-Fi-Fans zu den absoluten Highlights des Genres! Alles, was bisher danach kam, blieb jedoch stets hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht kann es die Amazon-Serie richten, die möglicherweise den Weg für ein Pacific Rim 3 ebnet? Man darf aktuell zumindest vorsichtig darauf hoffen.

Amazon krallt sich aktuell eine Lizenz nach der anderen. So arbeitet die hauseigene Film- und TV-Abteilung unter anderem an Verfilmungen von Warhammer 40K, Voltron, an Chad Stahelskis Reboot von Highlander und natürlich auch am Comeback von James Bond.

Mehr Details zu den einzelnen Projekten könnt ihr unter den Links oben nachlesen.