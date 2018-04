Partisans - Weltkriegs-Taktikspiel in der Art von Commandos angekündigt

Der Moskauer Entwickler Alter Games hat ein Echtzeit-Taktikspiel im Geiste der Commandos-Reihe angekündigt, das den Titel Partisans trägt. Beim Szenario bleibt Partisans seinem großen Vorbild ähnlich, diesmal kämpfen wir aber auf Seiten russischer Partisanen während der Nazi-Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Als Release-Zeitraum nennen Alter Games das Frühjahr 2019.

Harte Zeiten

Da es sich bei Partisanen nicht um knallhart ausgebildete Green Berets wie in Commandos handelt, kommen in Partisans auch Survival-Elemente zum Tragen. Hunger, Kälte und Verwundung sollen den einstigen Normalbürgern bei ihrem Aufstieg zu Kriegshelden das Leben schwer machen. Dabei kommen auch unangenehme Entscheidungen auf den Spieler zu. Der Entwickler dazu:

"Sammle deine kleine Truppe, hilf ihnen durch die alltäglichen Schwierigkeiten und triff schwierige Entscheidungen, um deiner Berufung zu folgen. Wirst du festgesetzten Zivilisten helfen und dabei riskieren, entdeckt zu werden? Oder lässt du sie leiden, um deinen Kampf gegen die Invasoren fortzusetzen?"

Aktuell sind noch keine Gameplay-Videos verfügbar, jedoch gibt es auf der offiziellen Website einige Schnipsel anzuschauen. Oder ihr tut euch an den folgenden Screenshots gütlich.

Mit WW2-Strategiespielen können die Entwickler bereits Erfahrung vorweisen. Alter Games hat Köpfe in seinem 15 Personen starken Team, die zuvor an Titeln wie Silent Storm und Blitzkrieg beteiligt waren.

Wer ein aktuelles Taktik-Spiel mit der Klasse eines Commandos sucht, sollte sich das exzellente Shadow Tactics: Blades of the Shogun einmal näher ansehen. Dieser Titel spielt im alten Japan der Edo-Ära und überzeugt mit vielseitigem Stealth-Gameplay. Hier lest ihr unseren Test zu Shadow Tactics.