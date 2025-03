Path of Exile 2 bekommt seine erste neue Klasse – und der Spiritborn aus Diablo 4 wirkt plötzlich ziemlich zahm

Speere, Wilde Tiere, elementare Skills - Vergleiche zwischen Huntress und Spiritborn sind schnell gemacht.

Mit der Huntress hält eine neue Klasse in Path of Exile 2 Einzug, die nicht nur Speere wirbelt, Elementareffekte entfesselt und Tiergeister beschwört – sie bringt auch ein cooles Hybrid-Kampfsystem mit, das selbst den Urwaldkämpfer-Kollegen Spiritborn aus Diablo 4 alt aussehen lässt.

Das kann die neue Huntress aus Path of Exile 2

Die Huntress ist in Bewegung. Immer. Wer sie spielt, steht selten still – denn ihre Stärke liegt im fließenden Wechsel zwischen Nahkampf und Fernangriffen, zwischen Angriff und Rückzug.

Mit ihrer Startfähigkeit Whirling Slash wirbelt sie durch Gegnergruppen, hinterlässt einen blendenden Tornado und löst beim Verlassen der Zone eine Explosion aus – je öfter sie den Skill verwendet, desto größer wird der Effekt. Und wer jetzt denkt: Okay, klassischer Wirbel-AoE , der hat noch nicht gesehen, was passiert, wenn ihr danach elementare Speere durch das brennende Tornadofeld schleudert.

Denn genau hier setzt das zentrale Design der Huntress an: Feuerwirbel saugt Boden-Feuer ein, das von Explosive Spear erzeugt wurde, Twister-Projektile fliegen durch die Zone und verwandeln sich in Feuertornados, Lightning Spear hinterlässt Schockfelder, die wiederum mit anderen Fähigkeiten reagieren. Alles greift ineinander.

Und während andere Klassen sich entscheiden müssen, ob sie lieber aus der Distanz schießen oder im Nahkampf zuschlagen, macht die Huntress beides in einem einzigen, flüssigen Bewegungsablauf. Was der nächste Patch abseits der Klasse noch so alles mit sich bringt, lest ihr im Detail bei GameStar Plus:

Die besonderen Mechaniken der Huntress

Neben ihrem Tempo und der Elementar-Synergie bringt die Huntress zwei weitere Systeme mit, die sie klar von anderen Klassen abheben: Parieren und Zähmen.

Im Off-Hand-Slot trägt die Huntress typischerweise einen Buckler, ein kleiner Schild, der nicht nur blockt, sondern aktives Kontern ermöglicht. Mit dem Skill Parry haltet ihr Angriffe ab und kontert automatisch – inklusive kurzer Betäubung des Gegners und erhöhtem Schaden auf eure nächste Aktion.

Auch auf dem Rücken eines Rhoa kann die Huntress unterwegs sein. Reittiere gab es bislang noch nie!

Noch spannender wird es, wenn ihr das mit Disengage kombiniert: ein Rückwärtssalto, der parierte Gegner in einer Explosion zurücklässt und euch dazu noch einen Frenzy Charge gibt. Aber wie immer bei Path of Exile gilt: Wer’s übertreibt, wird bestraft. Eine Parade zu viel, und ihr werdet selbst gestunnt – das System belohnt Timing, nicht Spamming.

Und dann wäre da noch das vielleicht charmanteste Feature der Klasse: Tierbegleiter! Beim Kampf gegen wilde Bestien könnt ihr diese zähmen und als Gefährten mitnehmen – inklusive der Mods, die sie vorher besaßen. Ihr dürft zwar immer nur einen Begleiter gleichzeitig rufen, aber wer die richtigen Monster einfängt, kann mächtige Buffs an seiner Seite kämpfen lassen.

Zwei Wege zur Jagdgöttin: Die Ascendancies

Sobald ihr euch mit der Huntress genug durch Speerhorden und Tiergeister gekämpft habt, steht wie bei allen Klassen die Wahl der Ascendancy an – und die ist bei ihr besonders reizvoll. Denn beide Spezialisierungen bieten nicht nur starke Boni, sondern auch völlig unterschiedliche Identitäten.

Die Ritualistin

Die Ritualistin folgt den düsteren Pfaden der Azmeri-Tradition und zieht ihre Macht aus Tieropfern und verdorbener Lebenskraft. Gegner explodieren in Blutblasen, getötete Rare Mobs verleihen euch ihre Mods, und wer es ganz extrem will, kann sogar sich selbst opfern, um für kurze Zeit zum wandelnden Buff-Altar zu werden. Skills wie As the Whispers Demand sorgen für Adrenalinkicks bei Risikofreudigen – denn hier bedeutet mehr Schaden weniger Defensive.

Die Amazone

Deutlich klassischer – aber keinesfalls langweilig – geht es bei der Amazon zu. Diese Kriegerin ist schnell, effizient und tödlich, setzt auf Elementarinfusion, Weakspot-Marking und Skills, die aus Genauigkeit kritische Treffer generieren. Kombiniert mit Effekten wie Mystic Harvest (Lebensraub über Elementarschaden) oder Azmeri Brew (gleichzeitige Regeneration von Leben und Mana über Flaschen), entsteht ein Spielstil, der elegant und gnadenlos zugleich ist.

Die neue Klasse Huntress in Path of Exile 2 erscheint gleichzeitig mit dem großen Patch 0.2.0 - Dawn of the Hunt am 4. April 2025. Dann startet auch eine neue Liga mit komplett neuer Ingame-Wirtschaft – perfekt, um die Speere zu schärfen, Tornados zu werfen und zu testen, was alles mit der Huntress möglich ist.