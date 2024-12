Path of Exile 2: Spieler sind von einer Klasse maßlos enttäuscht, die eine sichere Bank sein sollte

Derzeit äußern Spielerinnen und Spieler von Path of Exile 2 Kritik am Warrior.

Es läuft auf Steam für Path of Exile 2. Um die 350.000 Spielerinnen und Spieler stürzen sich laut SteamDB aktuell täglich in die Schlacht um Wraeclast. Und auch bei euch kommt das Action-Rollenspiel gut an.

In unserer jüngsten Umfrage wollten wir von euch wissen, wie euch Path of Exile 2 gefällt. Und das Ergebnis ist eindeutig. Knapp 4.500 Userinnen und User finden das Spiel »Sehr gut« oder »Gut« - eine Quote von 80 Prozent.

Allerdings äußerten Fans in einschlägigen Foren zuletzt vermehrt Kritik. Und die hat mit dem Balancing einer Klasse zu tun.

»Die Rüstung ist nutzlos«

Vielen Spielerinnen und Spielern scheint der Warrior vor allem im Hinblick auf die Rüstungswerte zu schwach. So schreibt etwa der User Vast-Application5848 im Subreddit pathofexile, dass die Klasse keine Verteidigungsmöglichkeiten hätte:

Die Rüstung ist nutzlos, vor allem gegen One Shots (was die überwiegende Mehrheit der Todesfälle ist). Du bekommst nicht mehr Leben, du verschwendest nur alle deine Punkte, um Stärke zu stapeln. Wenn du Glück hast, bekommst du 5,5K Leben und hast keine Punkte mehr für die Offensive übrig. […]

Andere User in dem Forum stimmen dem zu, erkennen aber gleichzeitig einen grundsätzlichen Nachteil von Nahkämpfern bei PoE 2. So meint etwa Mosaic78:

Der Nahkampf ist schlimmer als in PoE1, und es ist noch nicht einmal nah dran.

Und Darkwr4ith hat gar die Klasse gewechselt:

Ich habe es mit dem Warrior aufgegeben. Spiele nun eine Witch. Das Spiel wechselte von einem schwierigen zu einem absolut leichten Modus. Bin einfach durch alle 6 Akte gerauscht.

Von einem ähnlichen Wechsel berichtet der User VanGuard im Steam-Forum. Das Spiel mit dem Warrior sei »äußerst schmerzvoll« gewesen. Aktuell spiele der User eine Sorceress, mit der beispielsweise die Bosskämpfe kein Problem mehr seien.

Auch unter diesem Post entwickelt sich eine Diskussion darüber, dass der Warrior zu schwach sei. Zumindest schwächer als andere Klassen. So hat sich in unserem Test etwa herausgestellt, dass die Eis-Zauberin besonders mächtig ist. Den Build dazu findet ihr hier.

Allerdings befindet sich Path of Exile 2 erst seit wenigen Wochen im Early Access. Das Spiel ist noch lange nicht fertig und die Entwickler von Grinding Gear Games haben in der jüngeren Vergangenheit bereits einige Patches mit Anpassungen veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, ob auch das Balancing des Warriors in absehbarer Zeit angegangen wird.