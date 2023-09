Pathfinder: WotR ist fast so gut wie Baldur's Gate 3 und bekommt bald einen neuen DLC

Zauberer Sendri ist zurück und führt euch in ein Reich aus Eis und Finsternis.

Wer ein Freund komplexer, großer und vor allem guter Rollenspiele ist, hat aktuell sicher alle Hände voll zu tun. Doch falls ihr nach Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 und Starfield trotzdem noch Luft übrig habt, könnt ihr euch schon mal etwas Zeit reservieren.

So eben kündigte Owlcat Games nämlich einen weiteren DLC für ihr geniales Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous an. Die Erweiterung wurde Lord of Nothing getauft und knüpft an die Ereignisse von Through the Ashes an. Der DLC erscheint am 21. November 2023.

0:35 Pathfinder: Wrath of the Righteous enthüllt seinen vorletzten DLC im Trailer

Das steckt in Lord of Nothing

Lord of Nothing wird der erste DLC, der im Grunde auf einen weiteren DLC aufbaut. Allerdings bedeutet das nicht, dass ihr beide Erweiterungen benötigt. Ihr versteht nur wahrscheinlich mehr von der Geschichte in Lord of Nothing, wenn ihr den quasi Vorgänger gespielt habt und eure Gruppe importiert.

Hier geht es also wieder um eine andere Heldengruppe als im Hauptspiel, die zwar ebenfalls gegen die Dämonen kämpft, allerdings dabei vor allem ihr eigenes Überleben zum Ziel hat. Denn die Heldengruppe aus Through the Ashes muss auf die legendären Pfade aus dem Hauptspiel verzichten und hat insgesamt auch ein niedrigeres Level-Niveau.

Außerdem erstellt ihr die meisten Begleiter selbst, bis auf die Gefährten Sendri und Rekarth. Ersterer ist auch der Ausgangspunkt für die Geschichte von Lord of Nothing, die euch in ein neues Gebiet führt. Das neue Gebiet ist dabei vor allem von Eis und Dunkelheit geprägt. Im Verlauf werdet ihr sogar auf euren eigenen Charakter stoßen, dem Kommandanten des fünften Kreuzzuges.

Weiter Neuerungen des DLCs beinhalten:

Die Erkundung eines Zauberturms und der Schattenebene

Ein neuer Begleiter namens Penta, wobei es sich um einen Androiden handelt.

Jede Menge neue Gegnertypen, denen ihr euch erwehren müsst.

Ganze 15 neue Archetypen, inklusive neuer Zaubersprüche und Fähigkeiten.

Freut ihr euch auf den neuen DLC? Was gefällt euch an den Neuerungen am besten? Habt ihr Through the Ashes gespielt und wollt eure Reise nun fortsetzen, oder fangt ihr komplett von vorne an? Konntet ihr überhaupt das Hauptspiel bereits genießen oder steht das noch auf eurer Liste? Und findet ihr aktuell überhaupt noch Zeit dafür? Wir lesen eure Antworten gerne in den Kommentaren!