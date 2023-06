Die maskierten Bankräuber von Payday 3 haben die weltweite Steam-Wunschliste gestürmt.

Der Blick in die Liste der meistgewünschten Steam-Spiele hält aktuell eine besondere Überraschung für aufmerksame Betrachter bereit. Neben logischen Favoriten wie dem für September angekündigten Starfield oder Stalker 2 findet sich dort aktuell der First-Person Shooter Payday 3.

Und das, obwohl zu dem teambasierten Bankräuber-Spiel bisher noch nicht einmal offizielles Gameplay enthüllt wurde. Stattdessen bekamen wir im Mai lediglich einen kurzen Teaser zu sehen, der Bewegtbilder für diesen Sommer ankündigt. Seitdem herrscht vonseiten des Entwicklerstudios Starbreeze wieder Funkstille rund um das Spiel.

Das hält Fans der Reihe offensichtlich aber nicht davon ab, den Titel scharenweise auf ihre virtuellen Wunschlisten zu setzen. Kein Wunder; Vorgänger Payday 2 war bei Spielern sehr beliebt und erhielt über Jahre hinweg immer neue DLCs und Inhaltsupdates. Den nächsten Projekten von Entwickler Starbreeze war allerdings weniger Erfolg beschieden.

Der erste Teaser von Payday 3 zeigt die Payday-Räuber vor der Skyline von New York.

Turbulente Entwicklung und Neuanfang

Insgesamt bewegte sich die Entwicklung von Payday 3 in schwierigem Fahrwasser. 2018 geriet Starbreeze nach den gefloppten Launches von Raid: World War II und Overkill's The Walking Dead in finanzielle Probleme und musste deswegen zwischenzeitlich sogar Insolvenz anmelden. Außerdem kam es zu Razzien bei der Geschäftsführung.

2019 konnte sich das Team aber neu aufstellen und zudem 2020 einen Publishing-Deal mit Koch Media abschließen. Seitdem ist die Entwicklung von Payday 3 angeblich wieder auf Kurs und die Finanzierung des Projekts gesichert.

Nun könnte sich das lange Warten für Fans auszahlen: Es gilt als wahrscheinlich, dass es noch in dieser Woche beim Summer Game Fest, dem Nachfolger der abgesagten E3, endlich das heiß ersehnte Gameplay von Payday 3 zu sehen gibt.

Was ist bisher zu Payday 3 bekannt?

Payday 3 ist bislang für PC, PlayStation 5 und Xbox X/S angekündigt und soll noch im laufenden Jahr 2023 erscheinen. Der neue Serienteil soll in New York City spielen und die Figuren des ersten Teils, Dallas, Hoxton, Chains und Wolf zurückbringen, die sich in neue, kriminelle Abenteuer stürzen.

Das Setting soll die vier Bankräuber mit modernen Themen wie Online-Überwachung, Software-Giganten, Kryptowährung und dem Dark Web konfrontieren.

Seid ihr Fans von Payday und freut euch auf neues Gameplay? Habt den dritten Payday-Teil womöglich schon auf eurer Wunschliste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.