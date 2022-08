Ex-Payday-Entwickler macht neuen Raubüberfall-Shooter mit Cyberpunk-Thema

Ein Heist-Spiel mit Cyberpunk-Setting? Fans von Team-Shootern wie Payday und GTFO sollten jetzt vielleicht hellhörig werden. Denn genau so ein Projekt befindet sich bei 10 Chambers unter der Führung von Ulf Andersson in Entwicklung. Allerdings hat dieses Spiel aktuell weder einen Namen noch einen Release-Termin. Wir sammeln, was bisher dazu bekannt ist.

Falls ihr euch übrigens fragt, was mittlerweile aus Payday 3 geworden ist, dürfte euch der folgende Artikel weiterhelfen. Hier findet ihr alle aktuell verfügbaren Informationen zu dem geplanten Koop-Shooter, der mit ein bisschen Glück endlich 2023 erscheinen könnte. Von der großen Starbreeze-Krise blieb Payday 3 nicht verschont:

Ein bisschen Payday, ein bisschen GTFO, ein bisschen Cyberpunk

Ulf Andersson ist aktuell CEO und Creative Director von und bei 10 Chambers - das Studio, das zuletzt den (bockschweren) Koop-Shooter GTFO fabrizierte. Im Interview mit NME spricht Andersson über das nächste Projekt, welches sein Studio entwickelt. Dabei scheint sich der 10 Chambers-CEO auf alte Stärken zurück zu besinnen, war er bei Overkill noch maßgeblich an Payday und Payday 2 beteiligt.

Das neue Projekt von 10 Chambers nach GTFO wird nämlich wieder ein kooperativer Ego-Shooter mit Heist-Thematik. Nicht unähnlich zu GTFO geht es aber weniger in die realistische Richtung, stattdessen bezeichnet Andersson das Setting als Techno-Thriller und bezeichnet seine Einflüsse als die, die auch Cyberpunk inspirieren.

Was das Gameplay angeht, soll das neue Spiel außerdem genau den Mittelweg zwischen Payday und GTFO gehen. Soll heißen: Während in GTFO jeder gescheiterte Schleichversuch aufs Härteste bestraft und in Payday bis zum bitteren Ende geballert wird, sobald das Ballern erstmal losgegangen ist, will 10 Chambers beide Aspekte beim Cyberpunk-Heisting zurückschrauben.

Das neue Projekt von Ulf Andersson hat zum momentanen Zeitpunkt allerdings noch keinen Namen oder einen Release-Termin beziehungsweise will man das derzeit nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Andersson zufolge befindet sich das Spiel aktuell noch in der Pre-Production und 10 Chambers möchte vermeiden, schon jetzt zu viel zu versprechend oder Deadlines nicht einhalten zu können.

Fans von Koop- und Heist-Spielen müssen sich derzeit also noch gedulden - haben dafür aber immerhin schon mal einen groben Eindruck davon, was die Zukunft für sie bereithält. Falls ihr euch noch gar nicht mit GTFO beschäftigt habt, hilft euch möglicherweise das folgende Video weiter. Seid aber gewarnt: Diese Preview entstand 2019 noch vor dem Release des Koop-Shooters.

Was haltet ihr von dem neuen Projekt des Entwicklerstudios 10 Chambers? Freut ihr euch auf den (hoffentlich) bald anstehenden Release von Payday 3 oder reizt euch dieses Genres gar nicht erst oder gar nicht mehr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!