Trailer der Woche: Ein eisenharter Taktik-Shooter, der es ernst meint

Ready or Not steht kurz vor dem Full Release auf Steam.

Noch vor Weihnachten erfüllt sich der lang gehegte Traum vieler SWAT-Fans: Mit Ready or Not erscheint eine moderne Interpretation des realismusbetonten Spezialeinheiten-Szenarios als Version 1.0 auf Steam. Wir zeigen euch jetzt wie gewohnt die spannendsten Trailer der vergangenen Woche.

Auch mit dabei: Ein nicht minder harter Koop-Shooter und ein Singleplayer-Shooter im dämonisch verseuchten Wilden Westen. Ihr merkt es: Das wird eine sehr bleihaltige Ausgabe unserer Trailerschau.

Platz 3: Blood West

1:41 92 Prozent positiv auf Steam: Singleplayer-Hit im Setting von Hunt Showdown ist jetzt final draußen

Steam-User lieben den grimmigen Western-Shooter: Blood West sammelt 91 Prozent positive Reviews, und das mit einem sehr ungewöhnlichen Setting. Ihr schleicht und ballert euch als untoter Cowboy durch eine Western-Welt, die von Monstern und Dämonen heimgesucht wird. Quasi Hunt: Showdown, aber für Einzelspieler und -spielerinnen.

Der Release-Trailer packt dann auch die volle Packung Atmosphäre aus, lässt thematischen Rock erklingen und macht einfach Lust auf das dreckig-düstere Szenario. Und jetzt ist dafür wohl der beste Zeitpunkt, denn die Entwicklung gilt nun als abgeschlossen.

Platz 2: GTFO

1:02 Düsterer Koop-Shooter mit 87 Prozent positiven Steam-Reviews läutet Finale ein, ist gerade kostenlos

Ein weiterer Shooter, und noch ein Publikumsliebling: GTFO hat viele glückliche Fans und 87 Prozent positive Wertungen. Jetzt erhielt das Spiel das finale Inhaltspaket, es ist also vonseiten der Entwickler nun vollständig. Ihr geht mit Freunden in knüppelharte Raids und müsst euch Horror-Monstern erwehren, während ihr mehrstufige Aufgaben bewältigt.

Der Trailer will euch mit rauem Ton und monsterverseuchter Düsternis die Nackenhaare aufstellen. Ob das bei euch gelingt, könnt ihr oben ja selbst herausfinden.

Platz 1: Ready or Not

1:27 Kurz vor Jahresende erscheint noch eine der größten Shooter-Hoffnungen voller Taktik und Realismus

Der dritte Shooter im Bunde heißt Ready or Not und erscheint am 13. Dezember als Version 1.0 aus dem Early Access. Und auch hier haben die Entwickler bereits viel richtig gemacht. 91 Prozent von über 100.000 Käufern geben einen Daumen nach oben. Ihr steuert allein oder im Koop eine SWAT-Einheit durch zahlreiche schwierige Missionen.

Im neuen Trailer verzichtet Entwickler Void Interactive auf neues Gameplay und beleuchtet stattdessen einen wichtigen Aspekt der Vollversion: Die Psyche eurer SWAT-Officer, an denen die heftigen Einsätze in Los Sueños nicht spurlos vorbeigehen.

Welcher Trailer hat euch in dieser Woche am besten gefallen? Ist es einer, den wir hier nicht erwähnt haben? Schreibt es uns gerne in der Kommentarsektion!