Im Rahmen der Game Awards 2021 hat Microsoft eine Namensänderung für die PC-Variante seines Abo-Dienstes Xbox Game Pass verkündet und inzwischen auch bereits vollzogen. In diesem Zuge gibt es auch neue Infos zu zukünftigen Spielen, die ab Tag 1 im neuen PC Game Pass landen werden.

Bislang gab es mit dem Xbox Game Pass (Konsole), dem Xbox Game Pass for PC und dem Xbox Game Pass Ultimate (Konsole + PC) gleich drei fast gleich lautende Bezeichnungen für den Abo-Service. Durch den neuen Namen PC Game Pass soll in Zukunft für Kunden klarer sein, welche Plattform genau gemeint ist.

Was ändert sich beim PC Game Pass?

Habt ihr den Game Pass derzeit abonniert, müsst ihr jedoch keine negativen Folgen durch die Namensänderung befürchten. Microsoft beweist Humor und hat auf Twitter bereits die ... offiziellen Patch Notes veröffentlicht, um zu erläutern, was der neue Name für Folgen hat - nämlich gar keine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dafür gibt es aber neue Spiele: Denn in einem kurzen Trailer, der den neuen Namen verkündete, konnte man für einen kurzen Moment auch einen Blick auf eine vermeintlich streng geheime E-Mail von Microsoft erhaschen, in der bereits bekannte Spiele aufgelistet sind, die ab dem Launchtag im PC Game Pass landen.

Darunter gibt es auch ein paar neue Einträge an Day-1-Titeln:

Sniper Elite 5: Hierzu soll am 10. Dezember 2021 auch ein neuer Trailer veröffentlicht werden.

Pigeon Simulator

Trek to Yomi

Ein noch nicht enthülltes Spiel von den Hugecalf Studios

Das besagte Video mit der ominösen E-Mail könnt ihr euch hier in Gänze anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zu den bereits bestätigten Titeln für den PC Game Pass gehören:

Total War: Warhammer 3

Redfall

Stalker 2

Atomic Heart

Slime Rancher 2

A Plague Tale: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Space Warlord Organ Trading Simulator

Replaced

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

Scorn

Welche Spiele-Abos gibt es derzeit?

Der PC Game Pass reiht sich ein in die inzwischen recht stattliche Liste an Diensten, die euch für einen monatlichen Betrag Zugriff auf eine Reihe an Spielen gewähren. Da geht die Übersicht schnell flöten, wenn man sich auf eigene Faust auf den jeweiligen Websites der Anbieter informieren möchte.

152 16 Übersicht Alle aktuellen Gaming-Abo-Dienste - und was sie kosten

Welche Dienste es gibt, was sie kosten und welches Angebot für eure Spielgewohnheiten am ehesten in Frage kommt, haben wir euch in unserer Übersicht zusammengestellt.