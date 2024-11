Mit einer neuen App könntet ihr wohl bald regelmäßig Pen&Paper-Rollenspiele alleine spielen

Wie die Texte sind auch die Bilder bei Everweave KI-generiert.

Pen&Paper-Rollenspiele können ein schönes Hobby sein. Zusammen mit Freundinnen und Freunden fantastische Reiche erkunden, gemeinsam tolle Abenteuer erleben und einfach eine gute Zeit haben. Wir bei GameStar.de sind vor einiger Zeit auch in gänzlich neue Rollen geschlüpft, wie ihr hier sehen könnt:

155:43 Ready to Roll: Die erste Folge unserer Pen & Paper-Kampagne - Krach im Museum

Autoplay

Doch was, wenn ihr zwar Bock auf Pen&Paper-Rollenspiele habt, aber keine passende Gruppe findet? Oder wenn sich eure alte Gruppe aufgelöst hat und ihr erst einmal alleine seid? Dann müsst ihr nicht zwingend auf euer Hobby verzichten, wie eine neue App zeigt.

App erinnert an alte Textadventures

Everweave ist nicht nur der Name der App. So heißt auch das Fantasy-Reich, in das ihr euch Hals über Kopf mit eurem Helden stürzt. Bevor es aber soweit ist, müsst ihr euch aber erst einen Charakter auswählen.

Entweder nehmt ihr einen vorgefertigten Charakter oder ihr erschafft euch ein Alter Ego kurzerhand selbst. In einem einfach gehaltenen Editor wählt ihr eure Klasse aus und legt die Werte von insgesamt fünf Attributen fest. Nach ein paar Klicks geht’s dann los.

Nach dem Editor werdet ihr ins Abenteuer geworfen. Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass Everweave ein reines Text-Rollenspiel ist. Sämtliche Szenen und alles, was um euch herum passiert, wird in kleinen Texten beschrieben – und das auf Englisch.

Das Gameplay erinnert dabei stark an alte Textadventures: Die App beschreibt euch eine Szene und ihr müsst entscheiden, was euer Charakter tut. Eine Stadt wird überfallen, wollt ihr fliehen oder nehmt ihr es mit den Angreifern auf?

Wie ihr euch auch entscheidet, den Befehl dazu müsst ihr in das entsprechende Feld eintippen. Eine KI, die als Game Master fungiert, generiert dann anhand eurer Anweisung den weiteren Verlauf. Hin und wieder müsst ihr auf Basis eurer Attribute Proben ablegen – die werden durch einen virtuellen Würfelwurf simuliert.

Wer steckt hinter der App?

Für die App zeichnet sich ein einzelner Entwickler verantwortlich: Whitestone Andy. Der interessiert sich seit Jahren für Dungeons & Dragons, wie der Entwickler auf seiner Patreon-Seite schreibt. So liegt der App auch die 5. Edition des berühmten Rollenspiel-Regelwerks zugrunde. Laut eigener Aussage arbeitet er seit einem Jahr an Everweave – nebenberuflich.

Und offenbar scheint die Arbeit an der App noch nicht abgeschlossen zu sein. Laut einer Roadmap sollen unter anderem noch weitere Klassen und ein Zaubersystem dazukommen. Allerdings steht die Finanzierung des Projekts noch am Anfang.

Erster Eindruck

Beim ersten Anspielen hat die App einen soliden und vielversprechenden Eindruck gemacht. Allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte. Während der Kämpfe war beispielsweise am oberen Bildschirmrand eine Lebensleiste angepinnt – genau dort, wo der begleitende Text angezeigt wurde, der dadurch nicht lesbar war.

Zudem wiederholten sich einige Textbausteine während des Testdurchlaufs mit der Zeit. Das ist gerade deshalb ärgerlich, da die KI derartige Wiederholung eigentlich verhindern soll. Auch der Umfang ist derzeit noch begrenzt: Aktuell stehen lediglich zwei spielbare Klassen, Schurke und Kämpfer, zur Auswahl.

Spielerinnen und Spieler sollten sich zudem bewusst sein, dass es sich bei der App um eine reine Singleplayer-Erfahrung handelt. Mitspieler und Mitspielerinnen fehlen gänzlich bei dem Abenteuer.