Peter Molyneux wirbt für sein nächstes Projekt mit legendären Spielenamen

Peter Molyneux ist für legendäre Spiele wie das erste Fable verantwortlich - allerdings auch für einige Skandal-Spiele.

Peter Molyneux ist zweifellos ein Veteran der Computerspielbranche. Der britische Entwickler hat schon an zahlreichen legendären Spielen mitgewirkt und konnte in der Vergangenheit große Erfolge verbuchen. Unter anderem war er der Erfinder der von Rollenspielfans geschätzten Fable-Serie.

Doch so groß die Liste seiner Erfolge auch sein mag, so berüchtigt ist Molyneux in Spielkreisen für unzählige Versprechungen über seine Projekte, die er dann nicht einhalten konnte. Zuletzt sorgte er etwa mit dem NFT-Spiel Legacy für Schlagzeilen, das bereits virtuelle Grundstücke für teueres Geld verkaufte, obwohl der Titel noch nicht einmal erschienen war.

Molyneux gibt sich reuig

Im Interview mit den Kollegen von Gamereactor hat Peter Molyneux nun erstmals über das aktuelle Projekt seines Studios 22cans gesprochen - und dabei auch moderate Töne angeschlagen.

Ihm sei bewusst, dass er vergangene Projekte »zu sehr gehyped« habe und dass dies Fans »sehr wütend und traurig« gemacht habe, sagte Molyneux. Deshalb wolle er bei seinem aktuellen Projekt nicht zu viel vorab verraten. Gleichwohl sei es seinem Team gelungen, eine »einzigartige Spielmechanik zu finden, die es noch in keinem anderen Spiel bisher gegeben hat«.

Was erwartet uns konkret?

Das bisher noch unbenannte Spiel befindet sich laut Molyneux bereits seit fünf Jahren in Entwicklung. Der Titel, an dem der Entwicklerveteran auch selbst mitprogrammiert, soll die Stärken einiger von Molyneux’ größten Erfolgen vereinen, namentlich Fable, Black and White und Dungeon Keeper.

Wenn man diese drei Klassiker übereinander wirft, ergibt sich allerdings ein ziemlicher Genre-Mischmasch.

Wie das Gameplay genau aussehen soll, wollte Molyneux aber noch nicht verraten, dafür sein es noch zu früh. Allerdings sagte der Entwickler, dass das Spiel sowohl für Konsole als auch für den PC erscheinen soll.

Das ist Neuland für Molyneux’ Studio. Bisher hat 22cans hauptsächlich Mobile Games, wie das umstrittene Godus, entwickelt. Der Titel wird unter Spielern wegen diverser gebrochener Versprechen sogar so verachtet, dass er sogar auf Dimis Liste der zehn unbeliebtesten Steam-Spiele landete.

Viel ist zu Peter Molyneux’ neuem Projekt also noch nicht bekannt. Es bleibt aber zu hoffen, dass er seine Fans nicht erneut im Regen stehen lässt, sondern diesmal auch wirklich liefert, was er versprochen hat.

Was denkt ihr: Seid ihr Fans von Peter Molyneux’ alten Werken? Werdet ihr euch sein neues Spiel anschauen? Oder habt ihr das Vertrauen in den umstrittenen Entwickler und seine Versprechungen schon lange aufgegeben? Schreibt es uns in die Kommentare.