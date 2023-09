Cyberpunk 2077: So entfernt ihr schnell alle Mods, um Phantom Liberty und Update 2.0 zu spielen

Mods machen nicht immer alles besser, doch dieser Artikel schafft Abhilfe.

Am 26. September, also bereits in wenigen Tagen, erscheint mit Phantom Liberty die heißerwartete Erweiterung für das Rollenspiel Cyberpunk 2077. Um es möglichst ohne Probleme erleben zu können, müsst ihr allerdings eines beachten.

Das Entwicklerstudio CD Projekt Red empfiehlt, alle installierten Mods zu entfernen und die einfache 2.0-Version zu verwenden. Damit sind nicht die spielinternen Mods für Ausrüstungen und Waffen gemeint, sondern spielverändernde Mods aus der Cyberpunk-Community. In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr mit möglichst wenig Aufwand Mod-frei in den kommenden DLC starten könnt.

Wie entferne ich alle installierten Mods?

Im Folgenden erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie ihr alle Mods von Cyberpunk 2077 deinstalliert. Es dauert zwar etwas, es ist jedoch die schnellste Methode, die fast immer funktioniert. Und wenn es beim ersten Mal klappt, spart das Zeit. Also los geht’s!

Macht ein Backup von euren Speicherdaten aus dem Ordner user/Saved Games/CD Projekt Red/Cyberpunk 2077 Optional: Schaltet den Cloud-Speicher-Funktionen aus. Oft funktioniert es auch, ohne den Cloud-Speicher auszuschalten. Deinstalliert Cyberpunk 2077. Löscht folgende Ordner: Den Cyberpunk-2077-Ordner in eurem Steam oder GoG-Verzeichnis: Steam/steamapps/common/Cyberpunk 2077 beziehungsweise GOG Galaxy\Games .

. Nutzer/Saved Games/CD Projekt Red/Cyberpunk 2077 .

. Nutzer/AppData/Local/REDEngine .

. Nutzer/AppData/Local/CD Projekt Red . Startet euren PC neu, stellt eure Spielstände wieder her und reaktiviert die Cloud-Speicher-Funktionen, sofern ihr sie ausgeschaltet habt.

Wenn ihr euch noch weiter auf die Veröffentlichung von Phantom Liberty vorbereiten wollt, empfehlen wir euch diesen Trailer. Dort wird die Vorgeschichte der Erweiterung enthüllt:

3:28 Cyberpunk 2077: Neuer Trailer enthüllt die Vorgeschichte des Addons Phantom Liberty

Weitere Hinweise

Schritt 2 ist wie bereits beschrieben, optional, da es meistens auch klappt, alle Mods zu deinstallieren, ohne die Cloud-Speicher-Funktionen auszuschalten. Falls ihr also nicht wisst, wie das geht oder einfach keine Lust dazu habt, könnt ihr diesen Schritt erstmal auslassen.

CD Projekt empfehlen außerdem, dass ihr für Phantom Liberty einen neuen Spielstand beginnt. Zunächst, um Fehler zu vermeiden und außerdem, weil das Update 2.0 das Spiel so sehr aufräumt, dass euch ein völlig neues Spielgefühl erwartet. Falls ihr nicht nochmal alles von vorne spielen wollt, könnt ihr auch einen neuen Spielstand erstellen und bis zum Beginn der Erweiterung vorspulen.

