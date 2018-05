25-minütige Exklusiv-Doku über Piranha Bytes - Das Studio, das niemals erwachsen werden möchte

Wenn wir ehrlich sind, entwickelt Piranha Bytes seit über 20 Jahren dasselbe Spiel: Die Gothic-Serie, die Risen-Trilogie und Elex unterscheiden sich zwar in ihren Settings und der Größe ihrer offenen Welten, nicht aber im generellen Spielgefühl, in ihrer Tonalität und ihren grundlegenden Stärken und Schwächen.



Piranha Bytes bleibt sich treu, jubeln die Fans. Piranha Bytes tritt auf der Stelle, beklagen die Kritiker.

Egal, welcher Sichtweise man zustimmen mag, eines steht definitiv fest: Piranha Bytes ist ein Exot. Ein Rollenspiel-Studio, das keine Lust hat, zu wachsen, sondern einfach weiter das tun möchte, was es immer getan hat. Ein knapp 30-köpfiges Team, das mit dem Herzen bei der Sache ist und gleichzeitig - so scheint es zumindest - kaum Ambitionen besitzt, größer und professioneller zu werden.

Piranha Bytes, könnte man sagen, ist der Peter Pan der deutschen Spielebranche - das Studio, das niemals erwachsen werden möchte.

Exklusiv-Doku über die Gothic-Macher

Wie ticken die Entwickler? Was lieben sie an ihrer Arbeit? Und warum weigern sie sich so hartnäckig, zu wachsen?

Wir haben Piranha Bytes mit einem Filmteam besucht, hinter die Studiokulissen geblickt und mit den Entwicklern gesprochen. Das Ergebnis ist ein rund 25-minütiges Doku-Video, das heute um 17 Uhr exklusiv bei GameStar Plus erscheint.

Für alle, die schon mal reinschauen wollen, gibt es hier einen kleinen Ausschnitt aus unserer Piranha-Bytes-Doku:

Und für alle, die unser Doku-Format über Entwicklerstudios generell spannend finden, gibt es hier die erste Folge über Egosoft, den Entwickler des ambitionierten Weltraumspiels X4: Foundation.