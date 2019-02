Planet Coaster - Harry-Potter Fan baut Hogwarts nach

Was macht man, wenn man bei Planet Coaster alles erreicht hat, aber das Spiel noch nicht beiseitelegen will? Man sucht sich neue Projekte! So auch Modder Onureth, der Hogwarts nachgebaut hat.

Der vermeintliche Harry-Potter Fan hat sich der Mammutaufgabe gestellt, das Schloss Hogwarts bis ins kleinste Detail nachzubauen und erntet dafür von der Community viel Anerkennung. Die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei dürfte den meisten ein Begriff sein. Ist die fiktive Magieschule doch Schauplatz der Handlung der Harry Potter Bücher, Filme und natürlich Spiele.

Liebe zum Detail

Jedes Zimmer wurde bis in die letzte Ecke nachgebaut. Jedes Schlafgemach der vier Häuser, die schwebenden Kerzen in der Großen Halle und Zaubersprüche auf den Tafeln der Klassenzimmer. Selbst die Toiletten wurden nicht vergessen. Einen kompletten Rundgang zeigt der Erbauer in seinem fast zehn minütigen Video bei YouTube.

Aber damit nicht genug, auch die umliegende Welt wurde nachgestellt. Vom Verbotenen Wald, über das Quidditch Feld bis hin zur Hogsmeade Station, welche die Verbindung zur Muggel-Welt darstellt.

Vielfalt im Steam Workshop

Der Freizeitpark-Simulator von Frontier Developments lässt viel Spieleraum bei der Gestaltung des Parks, der Gebäude und seiner Fahrgeschäfte. Das Spieler sich gerne krativ auslassen, zeigt sich auch immer wieder in der Vielzahl an Objekten, die zu diesem Titel durch die Community erstellt und im Steam Workshop zum Download angeboten werden. Hier finden sich weitere bekannte und große Bauwerke wie das Weiße Haus, die Golden Gate Brücke oder auch der Reichstag. Onureths Hogwarts besticht aber durch sein Detailreichtum im Innenraum.

Der Steam Workshop ist ein offizieller Teil von Steam und ermöglicht die Möglichkeit für Steam-Nutzer Modifikationen am Spiel vorzunehmen. Das können grafische Funktionen, neue Gegenstände aber auch ganze Handlungsstränge sein.

Über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bei Planet Coaster berichtet auch Johannes: