Auch wenn für viele von euch der Montag wahrscheinlich nicht zu den Lieblings-Tagen gehört, gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Steam werfen nämlich wieder mit allerhand Angeboten um sich, die ihr nicht verpassen solltet.

Von Open-World-Krachern über Survival bis hin zu garstigen Soulslikes ist alles dabei. Wisst ihr also noch nicht, welches Spiel als nächstes über den Monitor flimmern soll, ist die Chance hoch, heute eine Antwort darauf zu bekommen. Wollt ihr hingegen wissen, was euch bei Amazon Prime im Juni erwartet, haben wir natürlich schon die passende Übersicht für euch:

42 5 Amazon Prime Diese Gratis-Spiele bekommen Kunden im Juni 2022

Highlight der Woche: No Man‘s Sky

Genre: Survival | Entwickler: Hello Games | Release: 12. August 2016 | Plattform: Steam | Preis: 27,99 Euro (Bei Steam) | Angebot gilt bis: 6. Juni 2022

Auch wenn der ursprüngliche Start von No Man‘s Sky eine Tragödie war, konnten die Entwickler nach einiger Zeit das Ruder komplett herumreißen und viele Fans zurückgewinnen. Das hat unter anderem mit den vielen kostenfreien Content-Updates zu tun, die die Entwickler kontinuierlich veröffentlichen.

Mittlerweile könnt ihr nämlich weitaus mehr machen als nur das große prozedural generierte Weltall zu erkunden. In den vielen Patches wurden so beispielsweise unglaublich viele Bau-Elemente hinzugefügt, damit ihr eure Traumbasis auf dem Planeten eurer Wahl errichtet. Zudem könnt ihr auch Kolonien errichten und müsst diese managen und Aufgaben für eure Bewohner erfüllen.

Besonders löblich ist die Option, das Weltraum-Abenteuer im Koop mit euren Freunden spielen zu dürfen. Aber auch Besitzer einer VR-Brille haben Grund zur Freude: Mit einem der letzten Content-Updates wurde die Möglichkeit hinzugefügt, komplett in das Spiel abzutauchen und die Planeten in der virtuellen Realität zu erkunden. Wollt ihr im Detail erfahren warum es sich gerade jetzt lohnt mit No Man‘s Sky anzufangen, gibt euch Heiko in diesem Artikel eine ganze Menge guter Argumente mit auf den Weg:

98 20 No Man’s Sky Warum jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, ihm eine Chance zu geben

Weitere spannende Angebote

Fifa 22: Die Fußball-Serie aus dem Hause EA kennt sehr wahrscheinlich jeder von euch und muss wohl kaum erklärt werden. Neben dem Ultimate-Team Modus gibt es in dem neuesten Serienableger aber noch einige andere Features. Durch die HyperMotion-Technologie sehen die Bewegungen in Fifa 22 noch realistischer aus. Freunde des Ballsports werden also kaum um diese Serie drum herum kommen und könnten jetzt zuschlagen und einiges an Geld sparen. (Auf Steam um 84 Prozent reduziert auf 9,59 Euro, bis zum 31. Mai 19:00 Uhr)

Planet Zoo: In diesem Aufbaustrategie-Spiel werdet ihr Direktor eines Zoos und müsst versuchen euren Park für Besucher so attraktiv wie nur möglich zu gestalten. Die Entwickler würzen das Gameplay mit einer gehörigen Portion Simulation und stellen euch vor einige schwierige Aufgaben. (Auf Steam um 75 Prozent reduziert auf 11,24 Euro, bis zum 31. Mai 19:00 Uhr)

Planet Coaster: Die Entwickler von Frontiers Development belassen es nicht nur bei einer Zoo-Simulation, sondern haben mit Planet Coaster auch den geistigen Nachfolger von Rollercoaster Tycoon geschaffen. Daher geht es hier weniger um Tiere, sondern um rasante Achterbahnen und Fahrgeschäfte. (Auf Steam um 75 Prozent reduziert auf 9,49 Euro, bis zum 31. Mai 19:00 Uhr)

Destiny 2 Legacy Collection: Im Online-Shooter aus dem Hause Bungie dreht sich alles um Aliens, Loot und Teamplay. Mittlerweile gibt es auch allerhand DLCs, weshalb es umso besser ist, dass ihr mit dieser Collection gleich zwei davon spendiert bekommt. Obendrauf liefert noch das Forsaken-Paket mehr als 20 verschiedene exotische Waffen. (Auf Steam um 50 Prozent reduziert auf 29,99 Euro, bis zum 6. Juni 19:00 Uhr)

Bei diesen Angeboten müsst ihr schnell sein

Die Angebote für folgende Spiele enden am 30. Mai um 19:00 Uhr:

Horizon Zero Dawn - Complete Edition: Sonys Open-World-Kracher hat mittlerweile seinen Weg auf den PC gefunden und gibt euch in der Complete Edition auch gleich die Möglichkeit, Aloys Abenteuer durch die futuristische Steinzeit mit dem dazugehörigen DLC The Frozen Wilds zu erleben. (Bei Gamesplanet um 56 Prozent reduziert auf 21,99 Euro)

Code Vein: Das Anime-Soulslike grenzt sich nicht nur optisch von seinem großen Bruder ab, sondern geht auch nicht ganz so hart mit euch ins Gericht. Neben dem etwas leichteren Schwierigkeitsgrad, begleitet euch nämlich auch stets ein NPC-Begleiter auf euren Reisen. (Bei Steam um 80 Prozent reduziert auf 9,99 Euro)

Angebote im Preisvergleich

Zum Schluss haben wir wie immer für euch eine Tabelle mit allen Angeboten und ihren Preisen bei ausgewählten Plattformen und Händlern.

Konnte euch ein Angebot überzeugen oder wartet ihr lieber auf den nächsten Sale? Wenn ja, welches Spiel konnte euch überzeugen? Schreibt es uns in die