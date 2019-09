Am 20. September erschien Planetside Arena als Free2Play-Titel bei Steam. Mit seinem Gameplay geht das etwas andere Wege als noch Planetside 2 und bezeichnet sich selbst als SciFi Arena-Shooter. Die ersten Reviews auf Steam fallen jedoch eher mäßig aus.

Das ist Planetfall Arena: Bis zu 300 Spieler treten hier in Teams auf einer Map gegeneinander an und schlagen Battle-Royale-Gefechte. Zu Beginn wählt ihr eine Klasse, danach springt ihr über dem Schlachtfeld ab und versucht nun auf einem immer kleiner werdenden Gebiet all eure Kontrahenten zu überleben.

Fortnite statt Planetfall

Insgesamt sind die Wertungen auf Steam ausgeglichen. Der Titel wird in etwa von genauso vielen Spielern kritisiert, wie er gelobt wird. Die negativen Reviews sind jedoch häufiger vertreten. Derzeit gibt es insgesamt 785, von denen 353 das Spiel empfehlen und 432 davon abraten, es zu installieren.

Die Kritiken stören sich vor allem daran, dass der Titel nichts mehr mit den Eroberungsschlachten aus Planetfall zu tun hat. Sie merken negativ an, dass es jetzt plötzlich Battle Royale ist, und diverse Aspekte von Fortnite übernimmt: Eine comic-artige Grafik und eine Schulter-Perspektive. Auch die mäßige Performance und die Lootboxen werden häufig kritisiert.

Der Nutzer Sweens schreibt, was sich aus den meisten Reviews herauslesen lässt:

"Wenn du wegen Planetside gekommen bist, geh zurück zu Planetside 2. Wenn du wegen Battle Royale gekommen bist, dann spiele Apex Legends. Arena ist keins von beiden und tut so, als würde es beides kombinieren."

Die positiven Stimmen meinen, dass Planetside Arena schnelle Gefechte liefert und ein ganz solider Battle-Royale-Titel ist. Gerade der etwas arcade-lastigere Spielstil wird von diesen hervorgehoben. Auch hier nennt man jedoch technische Probleme.

So meint SilkyZ zum Beispiel

"Ich bin ein Planetside-2-Veteran und mag es. Es ist ein nettes BR-Spiel das sich auf Team- und Squad-Play konzentriert. Allerdings gibt es noch viel zu tun, aber ich hoffe, dass die Spieler ihm eine Chance geben."

Bei den Planetside-Spielern machte sich bereits seit den ersten Gameplay-Szenen eine negative Stimmung breit. Aktuell befindet sich der Shooter im Early-Access. In Zukunft sind unter anderem neue Spielmodi geplant, die gar bis zu 1.000 Spieler pro Match unterstützen. Eine Roadmap gibt es auf der offiziellen Webseite.