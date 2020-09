Plus-Livestream: Wir spielen Prey und beantworten eure Fragen!

»Ihr solltet solche Streams öfter machen!«

OK!



Nach eurem positiven Feedback zum Diablo-Stream des Plus-Teams haben wir nicht lang gezögert und gleich den nächsten exklusiven Stream für unsere Plus-Mitglieder geplant. Schon diesen Donnerstag verlassen Michael Graf, Holger Harth und Natalie Schermann die brennenden Höllen und begeben sich in die Umlaufbahn des Mondes auf die Raumstation Talos I.



Peter-Fans müssen wir leider enttäuschen. Dieser legt gerade in seinem wohlverdienten Urlaub irgendwo auf seiner tropischen Privatinsel die Beine hoch. Dafür stößt unser Online Marketing Manager und Zahlenjongleur Christoph Seichter hinzu, der normalerweise eher im Hintergrund von GameStar Plus agiert.

Den Weltraum-Shooter Prey gibt es aktuell übrigens als Gratis-Spiel für alle Plus-Mitglieder. Sichert euch eure Vollversion noch bis zum Ende des Monats!

Schaut also am 17. September ab 17 Uhr in unserem Livestream vorbei, stellt uns eure Fragen und seht dabei zu, wie sich Micha gegen die nervigen Mimics behauptet. Den Link zum Stream posten wir hier in diesem Artikel.

Alle Infos im Überblick

Was? Livestream mit dem Plus-Team, Prey und euren Fragen

Livestream mit dem Plus-Team, Prey und euren Fragen Wann? Donnerstag, 17. September, ab 17 Uhr

Donnerstag, 17. September, ab 17 Uhr Wo? Den exklusiven Plus-Stream verlinken wir hier in diesem Artikel.