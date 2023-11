Schnäppchen auf Steam: Gerade gibt's einen grandiosen Sci-Fi-Shooter 90 Prozent billiger

Derzeit könnt ihr euch die Shooter-Perle Prey günstig sichern.

Es gab eine Zeit vor Redfall. Im Jahre 2016 feierte Arkane Austin mit einem Titel Erfolg, den ihr euch derzeit für rekordverdächtig günstige drei Euro bei Steam abholen könnt: Prey. Der Sc-Fi-Shooter mit 90 Prozent Zustimmung bei fast 30.000 Steam-Rezensionen ist auf alle Fälle für Fans von immersiven Spielerlebnissen einen Blick wert.

Erbe von System Shock

Was ist Prey? Ähnlich wie bei den Vorgängern im Geiste der System-Shock-Serie werdet ihr als Spieler auf einer Raumstation ausgesetzt, wo euch neben Feinden auch Rätsel Kopfzerbrechen bereiten. Hierbei baut Prey aber nochmal den Rollenspielpart deutlich aus und lässt euch so entscheiden, wie ihr genau den Gegnern zu Leibe rücken wollt. Auch kann Crafting eine große Rolle spielen, wenn ihr es wollt.

Apropos Feinde: Diese sind in Prey durchaus kreativ designt und selbst sehr einfallsreich. Denn die kleinsten Varianten der fiesen Aliens können sich in fast alles verwandeln. So könnte sich eines der Biester sogar als Papierkorb unter dem Schreibtisch in der Ecke oder als Pflanze darauf tarnen.

7:21 Prey - Test-Video zum Alien-Shooter à la Bioshock - Test-Video zum Alien-Shooter à la Bioshock

Auch grafisch kann sich der von der Cry Engine befeuerte Titel auch heutzutage noch sehen lassen. Und das Ambiente der Talos1-Station im Mondorbit bietet den passenden Rahmen für ein Science-Fiction-Abenteuer, das bis auf einen DLC bis heute keine Fortsetzung bekommen hat. Wo wir gerade dabei sind...

Mooncrash für fünf Euro

Wer noch fünf Euro mehr übrig und Lust auf eine Abwandlung des Prey-Gameplays hin zu einem Roguelike-Titel hat, ist mit Prey: Mooncrash gut beraten. Das gelungene DLC-Experiment kann als Quasi-Vorläufer zu Deathloop betrachtet werden. Das Addon steht bei nur 74 Prozent positiven Reviews, allerdings haben es auch weit weniger Spieler überhaupt angeschaut.

Bethesda hatte damals auf Marketing fast völlig verzichtet, auch deshalb fristet der DLC eher ein Nischendasein.

Und was meint ihr zu Prey? Habt ihr den Shooter damals oder vielleicht auch erst vor Kurzem gespielt? Oder ist es jetzt so weit, zuzuschlagen? Was ist euer Lieblingsabschnitt des Titels? Hättet ihr gerne einen Nachfolger hierzu gesehen? Wenn ja, wohin hätte die Reise der Prey-Serie eurer Meinung nach gehen sollen? Oder wünscht ihr euch gar den einst-eingestellten Entwurf zurück? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!