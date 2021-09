2021 ist ein gutes Jahr für das Strategiegenre - endlich mal wieder! So zumindest urteilt im GameStar-Podcast der hohe Rat der Strategie, diesmal mit:

Unter anderem besprechen wir die Unterschiede zwischen Humankind, Old World und Civilization, sowie natürlich das »Superhelden-XCOM« Marvel's Midnight Suns, dem wir bislang wenig abgewinnen können, obwohl es Erinnerungen ans großartige Freedom Force weckt.

Gleichzeitig erfreut und besorgt sind wir über die Stagnation der Echtzeit-Strategie. Denn so sehr wir uns auf Age of Empires 4 und Company of Heroes 3 freuen, sind beide Spiele doch wenig bahnberechend. Sie bedienen alte Zielgruppen wie uns, scheuen aber den Versuch, das Genre auf eine neue Beliebtheitsstufe zu heben.

Und vielleicht ist das auch gar nicht mehr möglich.

Und dann wäre da noch der Aufbauspiel-Boom, der weiterhin anhält - wie Reiner aus leidvoller Erfahrung berichten kann, denn nicht jedes getestete Aufbauspiel ist gut. Zugleich verbreitert sich das Aufbaugenre immer weiter, es deckt inzwischen immer mehr Vorlieben ab - vom Survival-Management à la Rimworld über Factorio-Elemente und Frostpunk-Darama bis zu den Siedler-Anleihen von Foundation.

Wo ist da überhaupt noch Platz für Ubisofts neues Die Siedler?

