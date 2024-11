Wie geht's bei Pokémon TCG Pocket mit neuen Packs, Erweiterungen und Events weiter? Ein Überblick

Professor Eich erklärt nun, auf welche Termine ihr euch freuen könnt.

Knapp zwei Wochen ist das neue Mobile-Kartenspiel da; die meisten Spieler haben schon eine beachtliche Sammlung an Taschenmonstern vorzuweisen … und jetzt? Pokémon TCG Pocket will euch nicht an Content hungern lassen, wie Leaks verraten. Euch erwarten in den nächsten Monaten neue Events, sowie Spezial-Packs und am Horizont ist natürlich auch schon die zweite Season zu sehen.

Noch ist jedoch nicht offiziell, wie es mit Pocket weitergeht. Dataminer haben aber bereits einige Informationen sammeln können, die einen recht klaren Terminkalender ergeben. Trotzdem sollten die folgenden Infos mit einer Prise Skepsis betrachtet werden, immerhin können noch immer interne Verschiebungen und Änderungen vorgenommen werden.

2:45 Mit Pokémon TCG Pocket erobert ab sofort ein neues Sammelkartenspiel die Welt

Autoplay

Das verraten die Leaks

Season 2: Es sieht so aus, als ob die erste große Erweiterung am 30. Januar veröffentlicht wird. Die wird potenziell ähnlich groß ausfallen wie die aktuelle erste Season Genetic Apex. In Season 2 können wir also vermutlich wieder mit etwa 200 neuen Karten rechnen. Wie die Erweiterung heißt und was genau drin steckt, ist aber selbst Dataminern noch unklar - bisher wird sie nur als »A2« bezeichnet.

Weitere Events: In der Zwischenzeit wird Pocket mit kleineren Inhalten frisch gehalten. Beispielsweise gibt es ein zweiteiliges Event rund um Bisasam und Magnetilo, das wahrscheinlich ähnlich verlaufen wird wie die aktuelle Aktion mit Mauzi und Chaneira.

Kurz vor Weihnachten erwartet uns offenbar ein neues Boosterpack (A1a), welches womöglich ähnlich aussieht wie die Spezial-Packs der momentan laufenden Lapras-Aktion. Einen Überblick zu allen geleakten anstehenden Events hat der X-User CentroLeaks zusammengefasst - ihr findet den »Terminkalender« aber auch gleich hier:

21.11. - Black Friday Event?

- Black Friday Event? 21.11. bis 28.11. - Mass Outbreak

- Mass Outbreak 28.11. bis 12.12. - Drop Event

- Drop Event 30. 11. - Shop Update

- Shop Update 5.12. bis 19.12. - Bisasam- und Magnetilo-Event Part 1, sowie Bisasam- und Magnetilo-Shop

- Bisasam- und Magnetilo-Event Part 1, sowie Bisasam- und Magnetilo-Shop 12. 12. bis 19.12. - Bisasam & Magnetilo Event Part 2, sowie Bisasam und Magnetilo-Shop

- Bisasam & Magnetilo Event Part 2, sowie Bisasam und Magnetilo-Shop 16. 12. - A1a Pack Release

- A1a Pack Release 30.01. - A2 Expansion Release

Die Dataminer haben aber noch mehr als nur anstehende Events aufgedeckt: Demnach ist wohl ein neuer Kartentyp geplant, der besonders selten ist. Bisher ist die goldene Krone das Zeichen für die seltensten Karten, bald kommt wohl noch ein regenbogenfarbener Stern hinzu. Außerdem wird dem Leak zufolge die Wunderwahl mit einer Gruppe an besonders seltenen Karten erweitert.