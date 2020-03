Polizisten stürmen echtes Gang-Versteck und finden Payday-Masken

Letzte Nacht fanden Polizisten aus dem US-Bundesstaat Tennesse bei der Razzia eines Banden-Verstecks neben zahlreichen Waffen, kugelsicheren Westen und einer ganzen Menge Bargeld auch etwas kurioses: Vier Masken aus dem Multiplayer-Shooter Payday 2 lagen der Ausrüstung ebenfalls bei und deuten auf mögliche Beziehungen der Verdächtigen zum beliebten Spiel hin.

Karl Lakner, ehemaliger Art Director bei Overkill und Gesicht des Charakters Dallas aus den Spielen, äußerte sich auf Twitter dazu so:

I’ve had people tattoo the overkill bomb on their persons, and that’s a weird experience seeing. But this, this is a whole other level of weirdness. One that genuinely forces you to reflect and consider life choices. (Photo courtesy of Trenton, TN PD) pic.twitter.com/kgMkQ4uZAT