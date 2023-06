Zwei Spiele könnt ihr dieses Wochenende kostenlos spielen und behalten.

Es ist wieder Freitag und für viele von euch vermutlich auch ein entspannter Brückentag. Wie gut, dass wieder pünktlich zum Wochenende bei Steam & Co. kostenlose Spiele warten, die ihr sogar für immer behalten dürft. Außerdem könnt ihr Ubisofts Abo-Service aktuell sieben Tage lang kostenlos testen.

Highlight der Woche: PayDay 2

5:23 Payday 2 - Test-Video zum Koop-Heist-Spiel - Test-Video zum Koop-Heist-Spiel

Gratis bis: 15. Juni 2023, 17 Uhr

Der Epic Game Story verschenkt aktuell den Koop-Heist-Shooter PayDay 2. Diesen könnt ihr euch im Shop abholen und für immer behalten. Ihr schlüpft in die Rolle des Gangster-Quartetts Dallas, Hoxton, Wolf und Chains und geht in Washington D.C. auf Raubzug.

In 30 Szenarien müsst ihr euch mit euren Mitspielern genauestens absprechen und ausgeklügelte Taktiken für eure Vorgehensweise entwickeln. Wollt ihr den Einsatzort lieber akribisch ausspionieren und euch dann wie ein Mäuschen durchschleichen? Oder lasst ihr alle Vorsicht liegen und stürmt euch direkt ins Getümmel?

Weitere Gratis-Angebote der Woche

Tell Me Why

1:41 Tell Me Why - Trailer zum neuen Adventure der Macher von Life Is Strange

Die Macher von Life is Strange entführen die Spielerinnen und Spieler in Tell Me Why in eine idyllische Kleinstadt in Alaska, wo ihr der persönlichen Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson folgt. Während Tyler nach langer Abwesenheit versucht, zu seinem normalen Leben zurückzukehren, erkundet ihr die Umgebung, puzzelt die Vergangenheit zusammen und trefft schwerwiegende Entscheidungen. Ihr könnt euch das narrative Adventure zur Feier des Pride Months aktuell bei Steam sichern und für immer behalten.

Kostenlos sichern und behalten bis: 01. Juli 2023, 19 Uhr

7 Tage Ubisoft+ kostenlos

Bis zum 21. Juni könnt ihr Ubisofts Abo-Service nun für sieben Tage kostenlos ausprobieren und erhaltet Zugriff auf zahlreiche Spiele wie Anno 1800, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Assassins' Creed Valhalla und viele mehr. Das im Oktober erscheinende Assassin's Creed Mirage kommt übrigens ebenfalls zum Release ins Abo.

Kostenlos testen bis: 21. Juni 2023, 15 Uhr

Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ist diesmal bei den kostenlosen Spielen etwas für euch dabei? Oder habt ihr Payday 2 und Tell Me Why bereits gespielt - wie hat es euch gefallen? Und werdet ihr das Ubisoft+ Testabo mal ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung zu den aktuellen Gratis-Angeboten doch gerne in die Kommentare!