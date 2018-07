Rund ein Dutzend Entwickler arbeiten schon seit über drei Jahren an der Modifikation »Destroyed Aperture« für Portal 2. In der Fan-Erweiterung steuert der Spieler David, der in einer völlig heruntergekommenen, seit mehreren Jahren stillstehenden Anlage von Aperture Science aufwacht und irgendwie entkommen muss. Während seiner Flucht findet er allmählich heraus, was hinter der abgeschalteten Einrichtung steckt.

Laut den Entwicklern benötigt ein Kampagnen-Durchlauf rund fünf Stunden Spielzeit. Mehr als 20 einzelne Maps und über 30 Puzzle müssen dabei überwunden werden. Neben neuen Gameplay-Ideen wird es auch einen eigenen Soundtrack, eine englische Sprachausgabe und Steam Achievements geben.

Wie veröffentlichte Screenshots verraten, sind die Mod-Entwickler keine Anfänger und haben ihre Vision von halb zerstörten Aperture-Testlaboren mit vielen Details auf den Bildschirm gebannt. Die Modifikation wird völlig kostenlos auf Steam erscheinen und lediglich eine Kopie von Portal 2 voraussetzen.

Auf der offiziellen Webseite geben die Macher kleinere Einblicke in den Entwicklungsprozess. Demnach machen sie derzeit sehr gute Fortschritte und planen einen Release im Herbst 2018. Wer sich im Vorfeld schon mal von der Qualität überzeugen möchte, kann zwei spielbare Demo-Versionen auf Steam herunterladen:

Quelle: Dayin Creations

Destroyed Aperture - Screenshots zur Portal-2-Mod ansehen