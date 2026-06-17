»Das erkennt schon keiner« - Vor 13 Jahren schmuggelte ein TV-Techniker den berühmten Portal-Kuchen bis in die Fernsehnachrichten

Diese Grafik eines Kuchen hat es 2013 in den USA bis in die TV-Nachrichten geschaftt. Ein echter Kuchen ist es also nicht.

Wenn im Zusammenhang mit Portal von einem Kuchen die Rede ist, sind sich alle Spieler schnell einig: Es gab nie einen Kuchen. Denn der Kuchen wird in Valves Rätselspiel von 2007 von der fiesen KI Glados lediglich als Belohnung versprochen, um die Protagonistin Chell zum Lösen ihrer immer schwerer werdenden Rätsel zu motivieren.

Im Spiel finden wir immer wieder Graffitis, die von einem der Aperture-Wissenschaftler zurückgelassen wurden und uns vor der Täuschung warnen: Der Kuchen ist eine Lüge. Der Satz ist seitdem zum geflügelten Wort innerhalb der Internet-Community geworden und beschreibt generell unerreichbare Ziele und leere Versprechungen.

Auf Reddit macht allerdings aktuell ein Portal-Kuchen die Runde, der so real ist, dass er es bis in die Fernsehnachrichten geschafft hat. Und nein, die Geschichte ist keine Lüge.

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Im Diskussionsforum Reddit teilte der User Mitchard_Nixon vor einigen Tagen eine Geschichte aus seiner Zeit als Grafiker beim Fernsehen. Darin schildert er, wie er vor 13 Jahren den Portal-Kuchen in die Lokalnachrichten gebracht habe. Der Autor war damals Angestellter des Lokalsenders 6 News im US-Bundesstaat Kansas und für die Grafiken der Abendnachrichten zuständig.

Immer dieses Urheberrecht...

Die Budgets seien immer klein gewesen, daher hatte das Team eigentlich die strikte Anweisung, kein urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden. Als Mitchard_Nixon eines Tages eine Nachrichtenmeldung über die Jubiläumsfeier eines Kunstzentrums mit einem Kuchen bebildern sollte, hatte er eigenen Angaben zufolge große Schwierigkeiten, ein passendes Bild zu finden. Doch dann kam ihm eine zündende Idee...

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Ich wusste, dass ich ein hochauflösendes Bild eines Kuchens in Portal finden kann. Eigentlich sollten wir solches Material nicht benutzen. Aber ich dachte mir, der Sender ist nischig genug, dass es wohl nur eine handvoll Leute merken. Ich bin dafür nie in Schwierigkeiten geraten und der Sender hat vor einigen Jahren dichtgemacht. - Mitchard_Nixon

Für seine Urheberrechtsverletzung mit dem Kuchen-Bild sei er glücklicherweise nie belangt worden - und nach 13 Jahren bezweifeln auch wir, dass Valve deswegen jetzt noch etwas unternimmt. Der Kuchen ist schließlich zum Teil der kollektiven Internet-Kultur geworden.

Mitchard_Nixon schreibt in seinem Post, er habe sich entschlossen, die Geschichte jetzt zu teilen, weil die damals wohl insgesamt nur wenige Menschen die Lokalnachrichten auf 6 News gesehen habe. Der Sender habe ja nur einige Jahre später wegen schlechter Quoten schließen müssen. Auf Reddit begeistert die Story jedenfalls; der Post bekam innerhalb von nur zwei Tagen über 20.000 Upvotes.

In den Kommentaren unter dem Thread feiern viele User die geschickte Platzierung des Kuchens. Unter anderem melden sich einige Kollegen des mittlerweile geschlossenen Senders zu Wort, um in Erinnerungen an die Zeit bei 6 News zu schwelgen.

Andere User greifen wiederum den Kuchen-Witz auf und fragen, ob das Jubiläum des Kunstzentrums oder gar die TV-Nachrichten an sich eine Lüge seien? In Zeiten von Fake News könne man das ja schließlich nie so genau wissen. Der Screenshot aus der betreffenden Nachrichtensendung von 2013 dient allerdings als unauslöschlicher Beweis dafür, dass dieser Kuchen keine Flunkerei war.