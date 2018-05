Der ultra-realistische Weltkriegsshooter Post Scriptum: The Bloody Seventh führt an diesem Wochenende seine erste Testphase durch. Erwartet werden laut Entwickler-Ankündigung rund 30.000 Spieler, die den in der Entwicklung befindlichen Titel an seine Belastungsgrenze führen sollen. Zugang zum Test erhält man, wenn man Post Scriptum auf Steam vorbestellt, was übrigens auch während des Wochenendes noch funktioniert.

Entwickler von Post Scriptum sind Periscope Games. Publisher Offworld Industries dagegen ist durch die Battlefield-2-Mod Project Reality bekannt geworden, die ein möglichst realitätsnahes Schlachtfeld simulieren möchte. Der geistige Nachfolger ist Squad, das sich auf Steam weiterhin in der Early-Access-Phase befindet und miltärische Gefechte in modernen Szenarien ebenfalls mit hohem Hardcore-Anspruch simuliert.

Bei Post Scriptum ist der Einfluss von Publisher Offworld deutlich zu erkennen. Der Titel transportiert Squads Hardcore-Anspruch in den Zweiten Weltkrieg, samt historisch möglichst korrekter Schlachtfelder und Fahrzeuge.

Wenn ihr noch nicht bereit seid, knapp 30 Euro für eine Katze im Sack auszugeben, könnt ihr am Wochenende mal auf Twitch vorbeischauen und bei einschlägigen Kanälen etwas Gameplay des Hardcore-Titels anschauen. Bis dahin legen wir euch unsere Preview ans Herz, in der Johannes Post Scriptum seine Liebe gesteht.

