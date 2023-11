»Offiziell gerettet!« - Taumelnder WW2-Shooter mit Realismus-Fokus von neuem Studio übernommen

0:50 Post Scriptum - Dramatischer Trailer zum Hardcore-Shooter im 2. Weltkrieg

Sagt euch der Name Post Scriptum auf Anhieb etwas? Viele werden nun antworten: Nö! Macht euch nichts draus, denn der Mehrspieler-Shooter ist zwar bereits im August 2018 erschienen, aber zwischen all den Call of Dutys und Battlefields dieser Welt gehen derlei kleine Titel schnell unter.

Das wurde Post Scriptum beinahe zum Verhängnis. Genauer gesagt hat das Spiel mehr als nur einen Sargnagel abbekommen. Nach jahrelangen mauen Spielerzahlen feuerte der CEO des Entwicklers Periscope Games Ende 2022 sogar einen Großteil des Entwicklerteams.

Nun gibt es plötzlich neue Hoffnung für Post Scriptum. Wir erklären euch, was vorgefallen ist und wie es in Zukunft mit dem Shooter weitergehen soll - ach ja, und worum es in Post Scriptum überhaupt geht.

Neuer Entwickler, neuer Publisher, alte Heimat

Wir dröseln auf: Der Spieleentwickler Offworld Industries (Squad) hat offiziell verkündet, die Rechte an Post Scriptum erworben zu haben. Interessant: Damit kehrt Post Scriptum sozusagen nach Hause zurück, denn der WW2-Shooter startete einst als Mod für Squad.

Auch ein neues Entwicklerteam wurde vorgestellt: Statt Periscope Games wird in Zukunft Mercury Arts an dem Multiplayer-Titel werkeln. Und jetzt, wo wir diese Sachverhalte geklärt haben, lasst uns in die Zukunft blicken.

Im Jahr 2024 soll einiges in Post Scriptum passieren. Nur das Was ist noch nicht bekannt, denn eine offizielle Roadmap für den Shooter soll erst noch erscheinen. Es klingt aber nicht so, als ob der neue Besitzer keine Pläne mit Post Scriptum hat.

Wenn ihr noch tiefer in das Thema eintauchen möchtet, empfehlen wir euch dieses YouTube-Video samt Interview mit dem CEO von Offworld Industries:

Worum geht's eigentlich in Post Scriptum?

Um diese Meldung abzuschließen, hier noch etwas Hintergrundwissen für alle von euch, die jetzt vielleicht Interesse an dem Spiel haben. In Post Scriptum dreht sich alles um beinharten Realismus. Das bedeutet nicht nur, dass die Gefechte auf den teils mehrere Quadratkilomter großen Maps eher gemächlich statt brutal-schnell wie in CoD und Co. ablaufen.

Das heißt außerdem, das hier von den Waffen über die Schauplätze bis hin zu den Uniformen Wert auf historische Korrektheit gelegt wird. Wenn ihr also schon immer mal einen neuen Multiplayer-Shooter mit bis zu 100 Spielern pro Match ausprobieren wolltet, könnt ihr euch ja mal die offizielle Website anschauen.

Auch wir haben in der Vergangenheit schon ab und zu über Post Scriptum berichtet:

Habt ihr nun Interesse an Post Scriptum? Oder habt ihr den historischen Multiplayer-Shooter sogar schon einmal gespielt? Wenn ja, sind wir natürlich sehr daran interessiert, wie eure Meinung zu dem Spiel lautet. Ist das hier eine echte Alternative zu Call of Duty, Battlefield und Co.? Oder geht dem Titel doch schnell die Munition aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!