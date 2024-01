WW2-Shooter mit Realismus-Anspruch erfindet sich neu: Squad 44 erhält umfangreiches Update

Nicht nur Squad 44 bekommt ein dickes Update, sondern auch der Entwickler Offworld.

Im Rahmen des Rebrandings des Entwicklers Offworld erhält der WW2-Shooter Squad 44 ein umfangreiches Update. Euch sagt das Spiel nichts? Das kann gut sein, schließlich hieß es bis Dezember 2023 noch Post Scriptum. Alle wichtigen Informationen zum Update und dem Rebranding von Offworld erfahrt ihr in diesem Artikel.

Neues Spawn-System: Durch das neue Update erhält Offworld ein neues Spawn-System, das darauf abzielt, die Abhängigkeit vom Trupp-Logistikführer im Spiel zu verringern sowie um Gameplay- und technische Probleme zu beheben. Das Feintuning beginnt ab sofort in Absprache mit der Community.

Weitere Neuerungen: Außerdem erhält der Shooter neue Animationen, verbesserte Level-Designs sowie eine verbesserte Zugänglichkeit für neue Spieler. Hier seht ihr eines der neuen Designs, die Koepelkerk. Diese ähnelt nun deutlich mehr dem Original, das in Arnheim steht.

Die Koepelkerk in Arnheim vor dem neuesten Update. Die Koepelkerk in Arnheim nach dem neuesten Update.

Offworld bekommt ein Rebranding

Wer den Entwickler schon seit längerer Zeit verfolgt, wird merken, dass am 31. Januar 2024 ein Rebranding stattgefunden hat. Dazu gehört eine neue und verbesserte Website sowie ein neues Logo, das ihr auf dem Teaserbild oben im Artikel sehen könnt. Im Zuge dessen wurde auch verraten, was für die Zukunft des Unternehmens und ihrer Spiele geplant ist.

Was ist für die Zukunft geplant? 2024 soll das arbeitsreichste Jahr für Offworld seit ihrer Gründung 2015 sein. Neben neuer Inhalte für Squad und Squad 44 soll der Koop-Shooter Starship Troopers: Extermination den Early-Access verlassen. Außerdem soll es noch weitere neue Ankündigungen geben.

